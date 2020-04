Amici 19, la vincitrice di questa edizione è stata Gaia Gozzi, ma sapete cosa le è accaduto subito dopo la messa in onda della puntata?

Amici 19 è terminato. Dopo un percorso durato più di sei mesi, venerdì 3 Aprile è andata in onda la finale. Una finale che, ammettiamolo, speravamo ci regalasse dei momenti unici ed imperdibile. E così ha fatto. Ciascuno dei concorrenti ha dovuto preparare 15 quadri. Sia di canto che di ballo, ovviamente. Quindi, da come si può chiaramente intendere, lo spettacolo è stato più che assicurato. Tutte le performances sono state superlative. I quattro ragazzi rimasti in gara ce l’hanno messa davvero tutta per mostrare a tutti il loro talento. Anche perché, come sappiamo, la ‘posta in ballo’ era altissima. E, quindi, dovevano ampiamente dimostrare le loro potenzialità. Ovviamente, come al solito, non sono affatto mancati gli screzi. Ma è stato proprio questo che è ha reso ancora più unica la puntata finale. A proposito di questo, sapete cosa è accaduto sul web subito dopo la messa in onda e, soprattutto, dopo la proclamazione come vincitrice di Gaia? Scopriamolo insieme.

Gaia è la vincitrice di Amici 19: ecco cosa è accaduto dopo

Le emozioni che la puntata finale di Amici 19 ci sono state regalate sono state davvero tantissime. Ciascun concorrente, come raccontato anche in un nostro articolo, si è esibito in performances, sia di ballo che di canto, più che strepitose. Purtroppo, però, soltanto uno dei quattro talenti rimasti in gara ha trionfato in questa diciannovesima edizione. E sappiamo che a trionfare è stata Gaia Gozzi. E così, a due anni di distanza da X-Factor, la giovane cantante è riuscita a conquistare il titolo da vincitrice e, finalmente, a riscattarsi. Ma sapete cosa è accaduto appena terminata la puntata e, soprattutto, dopo la sua proclamazione? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Questi, pensate, sono soltanto alcuni dei commenti che sono spuntata sul web appena proclamata la vincitrice di Amici 19. Certo, c’è anche chi non è stato affatto d’accordo. Ma, d’altra parte, non si può piacere a tutti. Fatto sta che, invece, coloro che sono rimasti contenti ed entusiasti della vittoria di questa bravissima e giovanissima cantante sono davvero tantissimi.

Il retroscena della sua vita privata

Subito dopo aver conquistato la fatidica maglia verde del serale, Gaia Gozzi si è confidata al suo insegnante di canto Stash. In un breve colloquio, andato in onda nella puntata dell’8 Febbraio, la giovane cantante ha rivelato di essere andata via di casa davvero molto giovane, precisamente all’età di 18 anni, per inseguire il suo più grande sogno: la musica e, soprattutto, il canto. E, dati i risultati, sembrerebbe che abbia intrapreso la strada più giusta, no?

