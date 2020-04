Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19, è metà portoghese e metà italiana grazie alla madre che è di origini brasiliane

Gaia Gozzi è una delle allieve della scuola di Amici 19. La cantante ha conquistato il banco nella prima puntata del talent show di Maria De Filippi ed è diventata addirittura capitano di una delle due squadre. Oggi pomeriggio, in virtù della sfida persa nella puntata scorsa, Gaia ha dovuto sostenere una sfida. La cantante ovviamente ha vinto la sfida ed ha riconquistato la maglia della scuola di Amici. In studio tutti hanno avuto l’impressione che non ci sia proprio stata sfida con il suo avversario. Al giudice, infatti, è bastato un solo brano per decretare la vittoria di Gaia.

Gaia Gozzi e la madre brasiliana

Nella puntata odierna di Amici 19, Gaia si è esibita con l’inedito Chaga. Il brano è interamente in portoghese ed è già uno dei più ascoltati su tutte le piattaforme. La cantante si esibisce spesso in portoghese. La Gozzi può essere ritenuta madrelingua portoghese, dato che ha origini italo-brasiliane. Tali origini sudamericane provengono dalla madre, che è appunto brasiliana. Di recente c’è stato un curioso siparietto con la mamma: l’allieva di Amici 19, infatti, l’ha chiamata per comunicarle del suo ingresso nella scuola e la mamma ha confuso alcune parole, facendo sorridere anche la figlia stessa.

“Io sono carica mamma…” Gaia è emozionatissima per l’ingresso nella scuola di #Amici19 e condivide questo momento al telefono con la mamma ❤ pic.twitter.com/m9NTNk0w5m — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 18, 2019

Ricordiamo che Gaia ha già partecipato ad un talent show: nel 2016, infatti, è arrivata al secondo posto ad X Factor. La cantante apparteneva alla categoria Under Donne, guidata dal rapper Fedez. La Gozzi adesso vuole riprendersi la sua rivincita nel talent show di Canale 5. Gaia è una delle favorite per la vittoria finale insieme a Nyv. I suoi inediti, “Chaga” e “Fucsia“, hanno già conquistato i fan del talent show di Maria De Filippi. Sarà lei a conquistare la prima maglia per il serale?