GF VIP 4, Andrea Denver scopre la morte di una star: reazione addolorata

Andrea Denver, nella casa del GF VIP 4, ha scoperto la morte di una star e la sua reazione è stata molto addolorata: ecco di chi parliamo

I segreti nella casa del Grande Fratello Vip sono difficili da mantenere, sopratutto per chi è entrato in un secondo momento e di conseguenza sa cosa è successo nel mondo. Poco dopo essere entrata, ad esempio, Asia Valente confessò ai coinquilini quello che era successo tra Morgan e Bugo sul palco dell’Ariston di Sanremo. L’atto ovviamente è contro il regolamento, perchè i concorrenti devono essere assolutamente isolati dal mondo, ma la produzione decise di non prendere provvedimenti nei confronti della modella. Questa volta, invece, è Sossio Aruta a trasgredire il regolamento del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente di Temptation Island Vip ha svelato la morte di una star a Denver e Paolo Ciavarro, provocando una reazione abbastanza addolorata.

GF VIP 4, Andrea Denver scopre la morte di una star: la sua reazione

Sossio Aruta l’ha fatta grossa: il primo finalista della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha svelato la morte di una star ai suoi coinquilini. Il compagno di Ursula Bennardo ha infranto il regolamento, ma nei suoi confronti sarà usato sicuramente lo stesso trattamento ricevuto dagli altri concorrenti del reality show (vedi sopra Asia Valente). L’ex calciatore del Cervia e concorrente di “Campioni – Il sogno” ha raccontato della morte di Kobe Bryant, storica leggenda del basket scomparso lo scorso 26 gennaio in un incidente aereo. La notizia è stata appresa con gran dolore da Paolo Ciavarro e soprattutto da Denver, che ha confessato di essere un fan sfegatato del Black Mamba. La regia non è riuscita a tagliare questo momento e l’accaduto ovviamente è stato subito ripreso dai telespettatori che, come sappiamo, sono sempre molto attenti. Per Sossio non ci saranno provvedimenti, mentre Denver dovrà convivere con questo lutto struggente nel cuore.

La scomparsa di Bryant ha lasciato un vuoto in tutti gli appassionati di basket. Kobe era una vera e propria leggenda del mondo cestistico e la sua morte improvvisa ha lasciato tutti di stucco. A distanza di mesi ormai, nonostante il mondo sia stato preso d’assalto da un temibile virus proveniente dalla Cina, il suo ricordo è ancora vivo nella mente di quanti amavano e amano ancora il basket. Kobe sarà ricordato per sempre perchè ha scritto la storia di questo sport e il dolore vissuto (purtroppo in ritardo) da Denver è stato metabolizzato da tutti i fan del Black Mamba. Ciao Kobe, non ti dimenticheremo mai.