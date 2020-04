Giorgia Palmas ricorda i suoi nonni, post commovente della showgirl su Instagram: “Questa foto mi fa riflettere”, ecco le sue parole.

Giorgia Palmas è sempre molto attiva sui social e in questi giorni di quarantena forzata a causa dell’emergenza Coronavirus sta mostrando ai fan come trascorre le sue giornate insieme al compagno Filippo Magnini. Non sono giorni semplici per la coppia, che aveva programmato le nozze per il 28 marzo e ha dovuto spostarle a causa di questa terribile situazione che sta mettendo in ginocchio l’Italia e non solo. Nonostante la delusione per le nozze rimandate, Giorgia e Filippo continuano a gonfie vele la loro storia d’amore e stanno vivendo insieme la quarantena, ‘dialogando’ molto con i fan attraverso i social. Sul profilo Instagram di Giorgia, ad esempio, non mancano foto e video dell sua quotidianità, compresi interessanti tutorial di make up per le fan. Non è tutto però, perché la showgirl condivide con i followers anche le sue emozioni e sensazioni. Poco fa, ad esempio, ha ricordato i suoi nonni in un commovente post su Instagram: ecco le sue parole.

Giorgia Palmas, post commovente nel ricordi dei nonni: “Questa foto mi fa riflettere”, ecco le parole della showgirl

Giorgia Palmas è sempre molto attiva sui social e poco fa ha condiviso con i suoi followers, che sono ben 1 milione e 700mila, un commovente post nel quale ha parlato della situazione attuale di emergenza Coronavirus, ricordando anche i suoi amati nonni. La showgirl ha infatti pubblicato una foto di una coppia di anziani. Nello scatto lui è intento a fare la tintura ai capelli di sua moglie, che è in sedia a rotelle. Un’immagine molto dolce, che mostra l’amore e la cura reciproca tra i due. “Questa foto gira sul web e credo sia uno dei ritratti più belli di questo periodo di quarantena. Mi commuove e mi fa riflettere”, ha scritto Giorgia. Secondo lei, infatti, lo scatto mostra la potenza dell’amore e l’importanza della famiglia, ma soprattutto insegna quanto ci sia da imparare dagli anziani, che in questo periodo sono le persone più a rischio. La showgirl ha colto l’occasione per ricordare i suoi nonni, che purtroppo non ci sono più, sottolineando che averli è una fortuna immensa.

“Per i nostri nonni e per tutti quanti, continuiamo a restare a casa”, ha concluso la Palmas, le cui parole hanno commosso tutti, ricevendo tantissimi like e commenti.