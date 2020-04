Grande Fratello Vip, Andrea Denver: il gesto inaspettato per Adriana Volpe non passa inosservato, ecco cosa è successo.

Ormai manca davvero pochissimo al gran finale del Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reality più spiato della tv si concluderà mercoledì 8 aprile, con una puntata che si preannuncia speciale. Per la prima volta, dopo tanti anni, i finalisti che si contenderanno la vittoria saranno sei. In attesa di scoprire chi si aggiungerà ai già finalisti Sossio, Aristide, Paolo e Paola, i ragazzi si godono l’ultima settimana all’interno della Casa. Una settimana che procede all’insegna dell’armonia. Zero liti o discussioni: i vip rimasti in gara pensano soltanto a godersi l’ultima parte della loro meravigliosa esperienza. Che, qualche ora fa, hanno ripercorso attraverso il calendario ufficiale del GF Vip! Proprio così: ai ragazzi è stato consegnato il calendario che hanno creato proprio loro nella casa, formato da tanti scatti in cui i concorrenti sono protagonisti. Un momento davvero emozionante, ma è stato Andrea Denver a colpire tutti. O meglio, il suo gesto quando davanti ai suoi occhi è apparsa la foto con Adriana Volpe. Scopriamo cosa è successo!

Grande Fratello Vip, il gesto inaspettato di Andrea Denver: ‘bacio innocente’ per Adriana Volpe

Ricordate le foto che i ragazzi del Grande Fratello hanno scattato nel corso di questi mesi? Ebbene, il calendario ufficiale del GF Vip è pronto! Ed è stato consegnato ai vip proprio qualche ora fa. Tutti insieme, in salotto, hanno sfogliato il calendario, mese per mese, commentando gli scatti con nostalgia ed entusiasmo. Ma è la reazione di Andrea Denver ad una foto in particolare che non è passata inosservata. Si tratta dello scatto del mese di Giugno, in cui i protagonisti sono proprio il modello ed Adriana Volpe. Alla visione della foto, Denver non riesce a trattenersi e si piega a baciare ‘Adriana’ in foto. I vip commentano diveritti. “Oggi sposi!”, esclama Antonella Elia. Ma Andrea si ‘giustifica’ così: “Un saluto, era sulla guancia solo che è piccola la foto e sembra sulla bocca. È un bacio innocente!”. Ecco il momento del bacio:

Un gesto davvero inaspettato, che sottolinea come il rapporto di amicizia tra Andrea e Adriana sia ancora molto forte. D’altronde la Volpe è stata una grande protagonista di questa edizione del GF Vip e la sua mancanza si sente davvero tanto nella Casa. Che, anche quest’anno, sta per chiudere i battenti. E voi, chi volete che vinca questa quarta edizione del GF Vip?