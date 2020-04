Lorenzo Jovanotti, splendida notizia per i fan: l’annuncio è arrivato poco fa nelle storie Instagram del cantante, ecco di cosa si tratta.

Lorenzo Jovanotti è uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano. Le sue canzoni hanno fatto la storia della musica e sono ancora oggi super ascoltate. Oltre a essere apprezzatissimo per il suo grande talento e per i suoi indimenticabili successi, Jovanotti è anche molto seguito sui social. Il suo profilo Instagram conta ben 1 milione e 800mila followers, ai quali regala spesso momenti del suo quotidiano, oltre che del suo lavoro. In questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus, anche lui è in casa e sta tenendo compagnia ai suoi fan tutti i giorni con delle dirette in cui canta per loro. ‘Jova House Party’ è il titolo dell’appuntamento che ormai tutti i giorni Lorenzo sta regalando ai suoi appassionatissimi fan. Oggi, però, è arrivata un’altra bella notizia per i sostenitori di Jovanotti, che ha annunciato una grande novità: ecco di cosa si tratta.

Lorenzo Jovanotti sta regalando ogni giorno delle dirette ai suoi followers, i ‘Jova House Party’, in cui canta e si diverte direttamente da casa sua, proprio come previsto in questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus. Ma questo non è l’unico progetto che vede protagonista il cantante. Questo pomeriggio, direttamente nelle sue storie Instagram è stata annunciata una grande novità. A partire dal prossimo 24 aprile, infatti, Jovanotti sarà protagonista di un programma che andrà in onda in esclusiva su Rai Play. ‘Non voglio cambiare Pianeta’ è il titolo dello show, un docutrip in 15 puntate nel quale Lorenzo racconterà il suo viaggio fatto in bicicletta alcuni mesi fa tra Cile e Argentina. Un’esperienza incredibile e indimenticabile, che il cantante racconterà con riprese fatte da lui, mostrando tutte le meraviglie che ha visto e soprattutto condividendo con il pubblico le sue fatiche e le sue emozioni.

Un viaggio indimenticabile, fatto tra gennaio e febbraio, che ha visto Jovanotti protagonista. Un’avventura che dal prossimo 24 aprile potranno vivere anche tutti i suoi affezionatissimi fan.