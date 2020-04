Orlando Bloom e Katy Perry, svelato il sesso del nascituro: il fantastico annuncio social che fa impazzire i fan della coppia

La coppia formata dall’attore Orlando Bloom e la cantante Katy Perry è tra le più invidiate e amate dello showbiz americano. I due si sono conosciuti qualche anno fa e dopo un periodo di frequentazione hanno ufficializzato la loro relazione nel febbraio del 2016. La coppia non solo è molto riservata, ma anche sui rispettivi social difficilmente appaiono insieme, eppure si sa che i due hanno intenzione di convolare a nozze e da poco è stata annunciata anche la gravidanza della cantante. L’attore hollywoodiano ha già un figlio con l’ex moglie Miranda Kerr, con cui è stato sposato dal 2010 al 2013. Per la cantante di ‘Kiss a girl’, ‘Firework’, ‘Roar’ e ‘Dark Horse’ è il primo figlio. Dopo l’inizio della loro relazione nel 2016 i due sono stati spesso paparazzati insieme e sono apparsi non solo molto innamorati, ma anche molto affiatati.

Orlando Bloom nel febbraio del 2019 aveva regalato uno splendido rubino alla sua amata, chiedendola in sposa. A questa romanticissima proposta la cantante non ha potuto che rispondere elettrizzata ‘SI’. Si vociferava che le nozze sarebbero state celebrate lo scorso dicembre, ma qualcosa è andato storto e quindi è stato tutto rimandato. In occasione dell’uscita del suo nuovo singolo ‘Never Worn White‘ la cantante si è mostrata con uno splendido pancione, svelando di essere in attesa del suo primo figlio col compagno Orlando Bloom. Già in quell’occasione il web impazzì riempiendola di like, commenti e congratulazioni per la lieta notizia. Da allora spesso si è mostrata col pancione in tutto il suo splendore, ma la domanda ricorrente era sempre la stessa: sarà un maschietto o una femminuccia? Bhe pare proprio che la coppia abbia deciso di svelare il mistero per la gioia di tutti i suoi fan. Attraverso una simpaticissima foto su Instagram la cantante ha svelato il sesso del nascituro. Pare che per farlo il compagno si sia preso però una bella torta in faccia!

Il povero Orlando è stato letteralmente riempito di panna ed è proprio il colore di questa a svelare il sesso del bambino. I due presto abbracceranno una dolce bambina e dalla foto pare proprio che l’attore non potrebbe essere più felice! Non ci resta che fare i nostri più sentiti auguri alla coppia