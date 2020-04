Ad un mese dalla sospensione de Le Iene, Alessandro Politi ha ammesso di essere lui ad essere risultato lui positivo al Coronavirus.

La notizia, ormai, è nota a tutti. Era l’8 Marzo scorso quando, con una nota ufficiale condivisa sul sito ufficiale del programma, la produzione de Le Iene Show ammetteva di aver un membro dello staff positivo al Coronavirus. Motivo per cui, quindi, il programma necessitava di un’immediata sospensione fino a data da destinarsi. Ecco. Da quel momento, è passato meno di un mese e il giornalista contagiato ha deciso di raccontare la sua esperienza. Lui è il giovanissimo Alessandro Politi. Che, in un recente video condiviso sul sito ufficiale de Le Iene, non soltanto ha raccontato cosa gli è successo nel minimo dettaglio, ma non ha potuto fare a meno di esprimere anche i suoi dubbi dal momento che, dopo un mese, lui risulta essere ancora positivo al Covid-19 nonostante stia bene. Ecco cosa dice nel minimo dettaglio.

Alessandro Politi de Le Iene positivo al Coronavirus dopo un mese

A meno di un mese dalla diffusione della notizia, Alessandro Politi de Le Iene Show ha deciso di raccontare la sua esperienza. Tramite un video condiviso sul sito ufficiale del programma di Davide Parenti, il giovane giornalista ha svelato tutto nel minimo dettaglio. Non perdendo affatto occasione, come dicevamo precedentemente, di rendere pubblici i suoi dubbi. ‘Il 7 Marzo, alle cinque del mattino, mi sveglio con un fortissimo mal di testa, febbre a 38,7, mal di gola e tosse’, inizia così il discorso della giovane iena di Italia Uno. Raccontando, inoltre, di essersi recato in ospedale e di essersi sottoposto, sotto sua sollecitazione, al tampone. Dopo essere ritornato a casa e, soprattutto, dopo aver preso un medicinale, Alessandro racconta di essere guarito e di stare bene. ‘Non ho più niente’, dice il giovane Politi. Tuttavia, nonostante questo, ben due tamponi, effettuati al 17esimo giorno e il giorno 3 Aprile, risultano essere ancora positivi. Ebbene si. ‘A distanza di un mese sono ancora positivo’, dice Alessandro. Per questo motivo, tramite anche questo video, il giornalista vuole rendere noti i suoi dubbi.

‘Il dubbio che mi viene è: perché permettono che delle persone, che hanno i miei stessi sintomi, dopo quindici giorni possono andare a fare le spese e, quindi, entrare a contatto con gli altri?’, dice Alessandro basandosi, quindi, sulla sua esperienza. E, poi, conclude: ‘Non è che questo contagio tarda a fermarsi anche per questo motivo?’

Quando riprendono Le Iene?

Le Iene Show stanno per ritornare. Come raccontato in un nostro recente articolo, giovedì 23 Aprile è prevista la prima puntata dello show di Davide Parenti dopo questa lunga sospensione.