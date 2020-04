Gaia Gozzi rompe finalmente il silenzio sui social con un post lunghissimo: ecco le prime parole della vincitrice di Amici 19

Gaia è la vincitrice della diciannovesima edizione di Amici. La cantante italo-brasiliana, già sul podio ad X Factor, ha conquistato tutti, dal pubblico alla giuria, battendo in finale il ballerino Javier. Una vittoria quasi scontata, visto che la Gozzi ha sempre dimostrato di essere un passo in più rispetto alle avversarie. Durante la finale del talent show, la cantante ha primeggiato, dimostrando di avere classe, tecnica e carisma, oltre che una bella voce. La Gozzi ha ricevuto solo complimenti e dopo aver alzato la coppa è pronta per entrare a gamba tesa nel temutissimo mondo discografico. I suoi brani inediti sono altissimi in classifica e si spera che il suo album possa conquistare prestissimo il primo posto. La cantante, dopo un lunghissimo silenzio, ha deciso di rompere il silenzio sui social, pubblicando un post fiume con ringraziamenti e speranze per il futuro. Di seguito vi riportiamo le parole della cantante italo-brasiliana.

Amici 19, Gaia Gozzi rompe il silenzio sui social: le sue parole

Dopo più di ventiquattro ore dalla vittoria nel talent show condotto da Maria De Filippi, Gaia ha finalmente rotto il silenzio, affidando ai social, e in particolare ad Instagram, tutte le sue emozioni. La cantante italo-brasiliana ha esordito scrivendo: “Mi sono presa 24h per realizzare tutto quello che è successo” e poi ha aggiunto una serie di ringraziamenti, tra cui l’amore ricevuto in questi mesi, le paure riuscite a sconfiggere, alla musica, alle persone incredibili conosciute in questo cammino, agli abbracci, ai singhiozzi e a tanto altro ancora. La Gozzi poi aggiunge un pensiero per i suoi fan e per tutte le persone che stanno affrontando questo periodo così drammatico: “Guardo la coppa accanto al letto e ancora non ci credo. Questa non è la mia vittoria, è la nostra vittoria, perché ce la faremo a vincere anche questo momento di lontananza e sofferenza, tornando più forti e più colmi d’amore che mai”.

La vittoria del talent show è stata totalmente inaspettata per la cantante italo-brasiliana. La Gozzi, in un’intervista rilasciata a Comingsoon, ha dichiarato di essere rimasta sorpresa per la vittoria: “Pensavo vincesse Javier“. La cantante poi ha aggiunto: “Il mio pianto alla fine è stato liberatorio, di sorpresa, di felicità“. La sua reazione ha emozionato quasi tutti i telespettatori di Canale 5. Gaia adesso avrà il compito di conquistare tutti coloro che non hanno creduto in lei durante questo percorso, ma per una cantante della sua bravura non sarà un compito difficile.