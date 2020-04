Bella da morire 2, le anticipazioni: ci sarà una nuova stagione?

Bella da morire 2 andrà in onda? Questa è la domanda che si pongono i telespettatori di Rai Uno: ecco le ultime anticipazioni

Bella da morire è una miniserie televisiva in onda domenica su Rai Uno in prima serata e diretta da Andrea Molaioli. I protagonisti della serie tv sono interpretati da Cristiana Capotondi (Eva Cantini), Matteo Martari (Marco Corvi) e Lucrezia Dante Della Rovere (Giuditta Doria). La miniserie ha esordito su Rai 1 il 15 marzo 2020 ed ha raggiunto subito 5 milioni di spettatori con uno share del 20%. Tali numeri sono stati confermati nelle puntate successive. Questa sera andrà in onda l’ultima puntata della serie televisiva. Molti dubbi sono rimasti da sciogliere: chi ha ucciso Gioia? quale sarà il futuro di Eva e Marco? (QUI L’ARTICOLO CON LE ANTICIPAZIONI).

Bella da morire 2: ci sarà una nuova stagione?

Questa sera andranno in onda gli ultimi due episodi della miniserie con protagonista Cristina Capotondi, ma i fan in queste ore si stanno chiedendo: ci sarà una nuova stagione? Gli ascolti sono stati altissimi: circa cinque milioni di italiani hanno seguito le vicende di Eva Cantini, appassionandosi alla trama della serie diretta da Andrea Molaioli. Gli ascolti convincenti, dunque, potrebbero spingere la RAI a lavorare sulla seconda stagione della serie televisiva, ma non è la prima volta che la rete pubblica esaurisce una serie televisiva in una sola stagione. Di contro, inoltre, c’è l’emergenza Coronavirus, che al momento ha bloccato ogni tipo di produzione. Le puntate, infatti, non possono essere registrate e addirittura soap storiche, come Un posto al sole, hanno subito una sospensione.

Nel caso dovesse esserci una seconda stagione della serie televisiva, la trama non deve essere necessariamente legata alla prima stagione. Nel sequel della serie tv, infatti, potremmo assistere ad un nuovo caso di femminicidio con Eva Cantini in prima linea per trovare l’autore del delitto. Ricordiamo, però, che, oltre alla storia legata all’omicidio della povera Gioia, anche la storia d’amore tra Eva e Marco ha appassionato i telespettatori.

Il futuro della serie televisiva di Andrea Molaioli, dunque, è ancora tutto da scrivere. Il finale di stagione, invece, è già scritto e questa sera andrà in onda su Rai Uno al solito orario. I telespettatori finalmente sapranno chi ha ucciso Gioia e soprattutto come andrà a finire la storia d’amore tra Eva e Marco. La protagonista deciderà di mettere da parte le sue paure e viversi la storia d’amore con Marco accettando di conseguenza tutti i suoi problemi? Lo scopriremo questa sera nell’ultima puntata della miniserie in onda su Rai Uno.