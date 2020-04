Che Tempo che Fa, la decisione del conduttore Fabio Fazio sulla messa in onda della puntata durante il giorno di Pasqua: i dettagli.

L’appuntamento con Che Tempo che Fa di ogni domenica sera continua davvero alla grande. Anche questa sera, 5 Aprile, Fabio Fazio è al timone di una nuova ed imperdibile puntata del suo talk di Rai Due. Certo, puntate completamente insolite, è vero. Perché, come ben sappiamo, a causa dell’emergenza Coronavirus, diversi programmi televisivi stanno andando in onda completamente senza pubblico. Ma che, in ugual modo, riescono ad ottenere un successo davvero assoluto. Anche perché, ammettiamolo, in questo momento così critico e drammatico, la televisione è senza alcun dubbio un’ottima compagnia. E lo ha pensato anche Fabio Fazio. Che, per il giorno di Pasqua, ha preso un’importante decisione per il suo show della domenica sera. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Fabio Fazio, l’importante decisione su Che Tempo che Fa per Pasqua

Ci avviciniamo alla celebrazione della Santa Pasqua. È proprio per questo motivo che, in occasione delle festività, diversi programmi televisivi subiranno uno stop. Il classico appuntamento della domenica, quindi, salterà. Live-Non è la D’Urso, ad esempio, Domenica 12 Aprile non andrà affatto in onda. A differenza, invece, di Che Tempo che Fa. Ebbene si. Proprio in occasione di Pasqua 2020, Fabio Fazio ha preso quest’importante decisione per il suo amato ed affezionato pubblico. Stando a quanto trapelato dal web, sembrerebbe che il conduttore di Rai Due quest’anno non abbia affatto intenzione di ‘abbandonare’ i suoi telespettatori. L’anno scorso, ad esempio, non è andata affatto così. Il talk, i conduttori e tutto lo staff si è preso una pausa di circa due settimane. Questa volta, invece, il buon Fazio ha cambiato decisamente idea.

Data l’emergenza Coronavirus e il momento così drammatico e tragico per il nostro Paese, Fabio Fazio ha deciso che, nonostante la domenica di Pasqua, il suo Che Tempo che Fa deve andare in onda. Insomma, una decisione più che saggia, no?