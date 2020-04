Chi è Katia Ricciarelli: età, carriera, vita privata e il difficile passato dell’amatissima cantante lirica, che da piccola voleva diventare suora.

Katia Ricciarelli non ha certo bisogno di presentazioni. Cantante lirica di fama mondiale, nonché attrice di successo, è molto amata dal pubblico italiano, che ne apprezza il grandissimo talento, oltre che la simpatia e la forte personalità. Tutti sanno del suo matrimonio con il grande Pippo Baudo e dei suoi successi lavorativi come soprano. Ma sappiamo davvero tutto di lei? Proviamo a ripercorrere insieme tutta la sua carriera, ma anche la sua vita privata, caratterizzata da un periodo in cui voleva diventare suora: ecco tutta la storia di Katia.

Chi è Katia Ricciarelli: età, vita privata la scintillante carriera

Katia Ricciarelli è conosciuta in tutto il mondo, ma non tutti conoscono i dettagli della sua vita e della sua storia. Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, questo il suo vero nome, è nata nel 1946 a Rovigo e ha compiuto 74 anni lo scorso 18 gennaio. La sua storia non è stata affatto facile. L’artista è cresciuta infatti senza padre, solo con la mamma e le due sorelle maggiori, nate dal precedente matrimonio di sua madre. Nonostante le difficoltà dovute soprattutto a una situazione economica non agiata, Katia ha dimostrato fin da bambina la passione per il canto, che è riuscita a coltivare studiando al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, mentre lavorava in una fabbrica di mangiadischi per mantenersi. Nel 1969 il debutto con ‘La Boheme’ a Mantova, ma è nel 1971 che Katia conosce il successo vincendo il Concorso Internazione Voci Verdiane indetto dalla Rai. Da qui la carriera della cantante è tutta costellata di successi, con esibizioni nei più importanti teatri del mondo. Enorme il suo successo, che l’ha portata, in occasione dei 25 anni di carriera, a ricevere il riconoscimento di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.

Negli anni 2000, con la diminuzione delle esibizioni canore, Katia si è dedicata alla recitazione, partecipando a diversi progetti importanti sia in tv che al cinema e arrivando anche a vincere il Nastro D’Argento per la sua interpretazione nel film di Pupi Avati, ‘La seconda notte di nozze’.

Gli amori di Katia e il desiderio di diventare suora

Sono due i grandi amori della vita di Katia Ricciarelli. Uno è il grande tenore Josè Carreras, al quale è stata legata per 13 anni; l’altro è il presentatore Pippo Baudo, con cui la cantante è stata sposata dal 1986 al 2004. In una recente intervista a Verissimo, Katia ha anche parlato di un momento difficile del suo passato, quando è arrivata a tentare il suicidio. A 18 anni, infatti, persuasa dalla stima e dall’affetto per un frate benedettino, Katia decise di diventare suora, contro il volere di sua mamma. Poi però il frate tradì la sua fiducia: “Capii che era innamorato di me e che non potendo avermi, voleva che nessuno mi avesse”, ha raccontato a Silvia Toffanin, spiegando che la delusione enorme la portò a tentare un gesto estremo, dal quale la salvò sua madre.

Una storia davvero forte, quella di Katia Ricciarelli, che nonostante il difficile passato è riuscita a costruirsi una vita splendida e una scintillante carriera.