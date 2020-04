Stefano De Martino interviene a Domenica in parlando di come sta affrontando questa quarantena: “Belen è sul terrazzo a prendere il sole”

Stefano De Martino è intervenuto nella puntata di Domenica in su Rai Uno con Mara Venier. Ha parlato un po’ di come sta affrontando la quarantena: “Al telefono con gli amici chiedo di parlare come se fossimo noi a non voler scendere, quando invece ci stiamo esaurendo in casa”. Poi, è il momento di un po’ di leggerezza con Stefano che fa finta di suonare la tromba. “Me stai a piglià per…?”, esordisce la zia Mara. Un piccolo siparietto scherzoso, per poi tornare a parlare di quello che sta accadendo in questo periodo e di come lo stanno affrontando in casa loro: “Mio figlio è molto contento del fatto che non ci sia scuola. Noi cuciniamo, mangiamo, ingrassiamo. Ogni tanto cucino anch’io. Mia moglie cucina molto bene, io mi difendo anche per darle un po’ il cambio”.

Stefano De Martino, l’appello ai napoletani

Mara Venier racconta ancora della foto della Pignasecca che circola sul web in cui si vede ancora troppa gente in strada. Stefano risponde così: “Ai nostri concittadini, a tutti i napoletani, mi raccomando di restare a casa perché solo uniti possiamo superare questo momento di grande dolore. Non prendiamola alla leggera. Dobbiamo dimostrare di essere persone responsabili. Poi Napoli risponde sempre bene ai momenti difficili”.

“Sta prendendo il sole sul balcone per la gioia di tutto il vicinato”, così Mara Venier: “Falle una foto e poi me la fai vedere”. Così, Stefano si alza dalla sua postazione e va a controllare. Beh, ha scattato davvero la foto a Belen mentre prende il sole, la mostra alla telecamera e aggiunge: “Ti vorrei far vedere anche i volti di tutto il vicinato”. Così, Mara Venier aggiunge: “E beh, siamo in un momento un po’ così, almeno il vicinato si tira un po’ su, no?”.