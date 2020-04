Domenica 5 aprile 2020 torna Domenica In con nuovi ospiti e nuovi intrattenimenti: ecco tutti gli ospiti di Mara Venier oggi.

Oggi domenica 5 aprile sono tanti i programmi che andranno in onda nella televisione italiana. L’emergenza Coronavirus permette alle trasmissioni di informazione di continuare la messa in onda: anche Mara Venier, con il suo Domenica In, ha deciso di proseguire le dirette domenicali nonostante l’assenza di pubblico ed ospiti. Qualcosa però la Zia Mara riesce sempre ad inventarla: numerosi ospiti si collegheranno via Skype con lo studio Rai di Roma per salutare i telespettatori e raccontare come stanno trascorrendo il loro isolamento domestico. Ecco chi saranno gli ospiti di oggi.

Domenica In 5 aprile, gli ospiti di Mara Venier: da Stefano de Martino a Panariello

Oggi domenica 5 aprile sono numerosi i personaggi famosi ed amati da tutta Italia che si collegheranno via Skype con Mara Venier. In Domenica In in questa Domenica delle Palme, parteciperanno Giorgio Panariello, con cui la ‘Zia Mara’ ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera. L’attore regalerà sicuramente qualche chicca delle sue: la sua comicità è unica. Prenderà parte alla diretta oggi anche Stefano De Martino: non ha bisogno di presentazioni il ballerino napoletano, divenuto oggi uno dei conduttori più affermati. Lui e sua moglie, Belen Rodriguez, hanno i riflettori puntati e sicuramente oggi Stefano regalerà qualche retroscena riguardo la sua vita. Ci sarà anche Vittorio Grigolo, che si collegherà da Kiev, dove sta tenendo una masterclass sul canto lirico. Si connetterà con Mara Venier Roby Facchinetti, cantante dei Pooh, ed anche Katia Ricciarelli. La puntata di oggi sarà ricca anche di informazione: parteciperanno al programma anche politici ed esperti dell’emergenza Coronavirus. Si collegheranno in diretta il Professor Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, ed il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.