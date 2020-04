Emma Marrone, post commovente su Instagram: “Momento nostalgia”

Emma Marrone, il post commovente su Instagram: “Mi mancano i miei amici e la mia famiglia, ma in questo momento…”

Tutti stanno attraversando un momento difficile. L’Italia, l’Europa, il mondo intero. Per quanto ci possa consolare il fatto che presto possa passare tutto, beh, è innegabile che qualche momento di sconforto arriva. Ed è arrivato anche per Emma Marrone, che solitamente è una ‘bomba’ di energia sempre pronta ad esplodere. Beh, anche lei ha avuto un ‘Momento nostalgia’, come scrive lei stessa nelle storie Instagram. Ci può stare, certo, l’importante è poi tornare in forma e cariche come sempre. L’emergenza Coronavirus ha costretto tutti in casa ed Emma Marrone, come ha fatto sapere nei giorni scorsi, non ha raggiunto la sua famiglia ed è rimasta a Roma.

Emma Marrone, momento nostalgia: “Mi mancano…”

“Momento nostalgia. Mi mancano i miei amici e la mia famiglia. Ma in questo momento vorrei solo che tutte le persone che stanno male guariscano presto. In questa domenica speciale il mio pensiero è per voi. Forza e coraggio. Vi voglio bene”. Questo il messaggio della cantante nelle sue storie Instagram. E’ chiaro che anche lei stia risentendo del momento negativo che tutti stiamo vivendo, però non dimentica di dedicare un pensiero a chi sta male. Già, perché non va dimenticato che mentre a noi viene chiesto il sacrificio di stare in casa, gli ospedali sono pieni di persone che combattono tra la vita e la morte a causa del Coronavirus.

Le dirette after party

Nell’ultimo periodo, diversi artisti stanno organizzando dirette su Instagram per tenere compagnia al proprio pubblico social. Dirette con persone del pubblico chiamate a caso e con altri personaggi del mondo dello spettacolo. In tante partono nel pomeriggio, Emma invece ha scelto di andare in diretta sul tardi. E’ rock, Emma, come sempre. Ogni diretta è carica d’emozioni per i fan che le spiegano, col cuore a mille per l’emozione di vederla, come stanno passando la quarantena.