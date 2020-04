Uomini e Donne, ex amatissima tronista incinta: rivelato il nome del bebè su Instagram, ecco di chi si tratta e soprattutto come si chiamerà il nascituro.

Uomini e Donne ha da sempre ‘sfornato’ tanti personaggi che sono rimasti nel cuore del pubblico italiano, anche a distanza di anni. Molte coppie nate negli studi di Cinecittà sono rimaste insieme, alcune delle quali hanno formato anche una famiglia. Basti pensare ad Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, che sono sposati e hanno due splendidi bambini, o anche a Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che sono diventati da poco genitori della piccola Arya, o ancora a Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, che hanno due meravigliosi bambini. Oltre a loro, ce ne sono tanti che non sono rimasti a lungo con la propria ‘scelta’, ma nonostante ciò continuano ad essere molto seguiti dal pubblico. E’ il caso di un’ex amatissima tronista, che qualche mese fa ha annunciato di essere incinta e che ora ha rivelato su Instagram il nome del nascituro: ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, l’ex tronista incinta svela il nome del nascituro: ecco di chi si tratta

Tra i tanti tronisti che si sono susseguiti negli studi di Uomini e Donne, c’è la siciliana Anna Munafò, che ha fatto appassionare il pubblico per la sua bellezza e la sua simpatia. All’epoca del suo trono, nel 2014, Anna scelse Emanuele Trimarchi, ma la loro storia non decollò e finì poche settimane dopo la scelta. Negli anni, però, la Munafò è stata sempre molto seguita, anche sui social. Basti pensare che il suo profilo Instagram conta ben 269mila followers. L’ex tronista qualche mese fa si è sposata con il compagno Giuseppe Saporita e poco tempo dopo ha annunciato di essere incinta. Ieri, nel giorno dei suo compleanno, ha rivelato il nome del bebè che aspetta, pubblicando una foto in cui appare il suo bel pancione, con sopra il disegno di un volto di bimbo e la scritta ‘Michael’. Questo, dunque, è il nome che l’ex tronista e suo marito hanno scelto per il piccolo. La didascalia del post, invece, è un ringraziamento che Anna ha voluto rivolgere a tutti coloro che le hanno manifestato affetto nel giorno in cui ha compiuto 34 anni.

Il post di Anna ha raccolto migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei suoi fan, felicissimi che lei abbia condiviso questa nuova splendida notizia.