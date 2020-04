Coronavirus, il racconto di Fiordaliso a Live dopo la morte della madre: ‘Non aveva nessuna patologia’

Coronavirus, il racconto di Fiordaliso a Live: la cantante è stata contagiato dal Covid-19 ed ha perso anche la mamma per l’infezione al virus cinese.

Come tutte le altre domenica, anche il 5 Aprile è andata in onda una nuova puntata di Live-non è la D’Urso. In studio completamente vuoto da tutto il pubblico, con soltanto due ospiti e numerosi collegamenti, la conduttrice campana è stata al timone di nuovo appuntamento del suo show dedicato interamente all’emergenza Coronavirus. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, ci sono stati gli interventi dei sindaci di Roma e di Napoli, le parole su un nuovo vaccino e tanto altro ancora, ma anche il racconto di Fiordaliso su questo Covid-19. Pochi giorni fa, come raccontato in un nostro recente articolo, la famosa cantante ha perso la mamma proprio per dopo aver contratto il virus cinese. È proprio per questo motivo che Fiordaliso è voluta intervenire in diretta televisiva per raccontare la sua esperienza.

Fiordaliso a Live dopo la morte della madre per Coronavirus

Nonostante il lieve calo di contagi e di morti, il Coronavirus continua a mietere vittime e ad incutere terrore. Lo sa bene Fiordaliso, la celebre cantante. Che, come raccontato in un nostro recente articolo, pochissimi giorni fa, ha perso la mamma dopo aver contratto il virus cinese. È proprio per questo motivo che, per la puntata di domenica 5 Aprile di Live-Non è la D’Urso è voluta intervenire in diretta televisiva per raccontare la sua testimonianza e ad incentivare il popolo italiano a restare in casa. Il momento è stato davvero emozionante, c’è da ammetterlo. Anche perché, com’è giusto che sia, la cantante non ha è riuscita affatto a trattenere le lacrime mentre raccontava alla conduttrice campana quanto è accaduto alla sua famiglia in queste ultime settimane.

Dopo un breve momento di commozione, Fiordaliso ha voluto raccontare la sua esperienza e, soprattutto, quanto è accaduto a lei, alla sua mamma e a tutti la sua famiglia quando hanno contratto il Coronavirus. La cantante, infatti, ha raccontato di aver avuto, per diversi giorni, la febbre molto alta, ma di non aver mai pensato di essere stata contagiata. Non la ha pensato nemmeno quando si è ammalata sua madre. ‘Non pensi possa capitare a te’, dice la cantante a Live. Ammettendo di aver realizzato la situazione soltanto quando sua mamma, e poi in seguito anche suo padre, è stata trasportata in ospedale. Da quel momento, non l’ha vista e sentita per circa 11 giorni. Fino a quando le è arrivata una telefonata della donna che le diceva: ‘Sto morendo’. Un racconto davvero da brividi, quindi. Che, tuttavia, vuole sensibilizzare tutti noi a restare ancora a casa.