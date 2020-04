Il marito di una concorrente del GF VIP 4 si è scagliato in un’intervista contro gli opinionisti: “Ignoranza pari a quella di un bambino”

La finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip si avvicina. Mancano veramente poche ore e conosceremo il vincitore del reality show. È stata un’edizione molto particolare, segnata dall’emergenza Coronavirus. Un’edizione che ha dovuto stravolgere le regole stesse del programma, facendo entrare le notizie dal mondo esterno nella casa più spiata d’Italia. In finale sono arrivati: Sossio, Aristide, Paolo, Paola, Patrick, Denver e Antonella. Degli ultimi tre, però, solo due accederanno attraverso il televoto alla finalissima in onda mercoledì in prima serata su Canale 5. Durante la finale del programma saranno presenti, anche se virtualmente, anche i concorrenti eliminati. Tra questi, il marito di una ex gieffina si è scagliato in un’intervista contro gli opinionisti del programma, Pupo e Wanda Nara. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

GF VIP 4, il marito di una concorrente contro gli opinionisti: le sue parole

Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Radio, il marito di Fernanda Lessa, Luca Zocchi, si è scagliato contro Pupo e Wanda Nara, dichiarando: “Mi è dispiaciuto per la parte che hanno preso gli opinionisti riguardo alla sua religione. Mi ha dato fastidio che si parlasse di magia nera e riti vodoo senza informarsi“. L’uomo poi ha confessato di aver ricevuto minacce ed ha aggiunto: “Non capisco perchè non si possa pregare per la propria religione. La libertà di religione è una delle basi. Hanno parlato (riferendosi agli opinionisti ndr.) con l’ignoranza di un bambino di quattro anni“. Zocchi si è risentito anche per le parole di Signorini, che poi ha chiarito in un secondo momento la sua posizione. Fernanda è stata eliminata a poche puntate dalla finale, ma per Zocchi la vittoria più importante è stata vederla non toccare alcool: “Ce n’era parecchio e ogni volta che brindava avevo l’ansia. Poi però lo versava nel bicchiere di Fabio Testi ed ero felice“.

Fuori dalla casa, Zocchi è stato protagonista anche di una furiosa lite con Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta. Il compagno di Fernanda Lessa ha cercato di chiarire la sua posizione: “Ho avuto una discussione sul profilo social di Sossio credendo di parlare con il suo social manager, poi mi ha risposto e mi ha detto che era lei“. Secondo Zocchi, però, Ursula si è manifestata solo dopo un bel po’ e gli screen delle conversazioni li ha tirati fuori dopo un mese. Su Sossio, invece, l’uomo ha dichiarato: “Mi ha fatto inalberare il fatto che dietro alle spalle sfottesse Fernanda. L’ha paragonata alla bambina di The Ring“.