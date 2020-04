GF VIP 4, Sossio se la ride: “Sono usciti tutti quelli che volevo io”

Sossio Aruta, concorrente del GF VIP 4, se la ride: “Sono usciti tutti quelli che volevo io”, ecco le parole dell’ex calciatore del Cervia

Si avvicina la finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Mercoledì, in prima serata, andrà in onda l’epilogo di un’edizione segnata dall’emergenza Coronavirus. Quattro concorrenti già in finale (Sossio, Aristide, Paolo e Paola), tre invece al televoto (Patrick, Denver e Antonella) e solo due di loro accederanno alla finalissima. Il vincitore si aggiudicherà un ricco montepremi che, con grande probabilità, sarà devoluto in beneficenza per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

GF VIP 4, Sossio Aruta se la ride: le sue parole

Ultima settimana nella casa del Grande Fratello Vip. Regna l’equilibrio e l’armonia tra i finalisti del reality show. Tutti hanno deposto l’ascia di guerra e attendono con ansia la fine del reality show. Ieri sera, durante la cena, Sossio ha fatto un bilancio del suo percorso, dichiarando: “Sono usciti tutti quelli che volevo io“, facendo riferimento ad Antonio Zequila, Fernanda Lessa, Licia Nunez e addirittura anche Asia Valente. Rispetto a quest’ultima, l’ex calciatore del Cervia ha dichiarato: “Mi chiamava sempre durante la giornata e non azzeccava mai il mio nome“. Sossio, dunque, crede che in qualche modo possa aver stravolto gli equilibri all’interno della casa. D’altronde lui è stato eletto come primo finalista, determinando l’eliminazione di una star come Valeria Marini. Nella vita, però, si sa che ride bene chi ride ultimo e il caro Sossio non dovrà bearsi troppo delle sue ‘vittime’. Il fantasma di Antonio e di Fernanda regna sulle sue spalle e in vista della finale farebbe bene a non alimentare il fuoco.

I favoriti per la vittoria finale sono senza dubbio Paolo Ciavarro e Patrick Pugliese. Probabilmente, a meno che i meccanismi studiati dagli autori non li costringano allo scontro durante la puntata finale, saranno proprio loro a giocarsi il primo posto nel reality show.