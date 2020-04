Mancano pochissimi giorni alla finale del GF Vip, eppure tutti i concorrenti del reality hanno fatto una richiesta ‘particolare’ al loro amato pubblico.

Siamo giunti quasi alle battute d’arresto. Come raccontato in diversi nostri recentissimi articoli, mercoledì 8 Aprile andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip. Dopo quasi 100 giorni di reclusione all’interno della casa di Cinecittà, i sei finalisti scopriranno il nome del vincitore di questa quarta edizione. Una finale che, ammettiamolo, sarà completamente diversa dal solito. A causa dell’emergenza Coronavirus, Alfonso Signorini, come del resto ha fatto in queste ultime settimane, non condurrà da Roma, bensì da Milano. E tutti gli ex concorrenti non potranno essere in studio, bensì saranno in collegamento dalle loro rispettive abitazioni. Insomma, un’ultima puntata alquanto insolita. Ma che, senza alcun dubbio, riuscirà a preservare la magia e l’emozione che è solita regalare. È proprio per questo motivo che, a pochi giorni dalla finale, tutti gli ex gieffini hanno voluto fare una richiesta molto particolare a tutto il loro amato ed affezionato pubblico. Sapete a che cosa ci riferiamo? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello Vip, la richiesta ‘particolare’ poco prima della finale

In questi ultimi giorni, sul canale social ufficiale del Grande Fratello Vip sono stati condivisi numerosi video massaggi da parte degli ex concorrenti di questa quarta edizione che hanno fatto una richiesta molto ‘particolare’ a tutto il loro amato ed affezionato pubblico. Come dicevamo precedentemente, a causa dell’emergenza Coronavirus, quest’anno la finale non sarà come al solito. Ebbene si. Dopo vent’anni di storia del reality, l’ultima puntata non andrà in onda direttamente da Roma e, soprattutto, all’interno dello studio di Cinecittà non vi sarà il pubblico. È proprio per questo motivo che, per rinunciare alla magia della finale, la produzione ha pensato a qualcosa di davvero geniale. Non saranno, infatti, soltanto gli ex concorrenti a presenziare in diretta televisiva dalle loro abitazioni, ma anche il pubblico. Ed, in particolare, i loro video. Ma come partecipare, quindi? A svelare ogni cosa è Alfonso Signorini. Che, in un recente video, ha spiegato dettagliatamente a come far parte di questo ‘contest’.

Partecipare alla finale del Grande Fratello Vip direttamente dalla propria casa è davvero semplice. Come raccontato da Alfonso Signorini in questo breve video social, bisogna inviare un’Instagram Stories mentre si fa un applauso, taggare la pagina del Grande Fratello social ed inserire come didascalia due hashtag: GFVip e IoRestoaCasaconGFVip. Se tutto verrà applicato alla grande, avrete la possibilità di apparire durante la diretta del reality.

