GF Vip, Sossio Aruta commenta Pago: “Da casa è arrivato così; ecco cosa ha dichiarato iil concorrente durante una chiacchierata in giardino.

Manca davvero poco all’ultima puntata del Grande Fratello Vip. In casa sono rimasti in sette, di cui solo sei saranno i finalisti ufficiali. Patrick, Antonella e Andrea sono in nomination e, tra loro, solo uno non raggiungerà il resto del gruppo in finale. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore della quarta edizione del reality, i concorrenti rimasti in gara si godono gli ultimi giorni, tra ricordi e nostalgia per il percorso vissuto nella Casa. E, qualche ora fa, i concorrenti hanno commentato uno degli ex protagonisti di questa edizione del reality. Si tratta di Pago, che nel reality di Canale 5 si è ricongiunto alla sua ex Serena Enardu. È stato Sossio Aruta ad inserire l’argomento ‘Pago’, chiedendo ai ragazzi come fosse il cantante all’interno della casa. Una domanda che Sossio fa per specificare che, al pubblico da casa, è arrivata un’immagine di Pago abbastanza diversa. Ecco cosa ha dichiarato.

GF Vip, Sossio Aruta commenta Pago: il concorrente spiega la percezione da casa su Pago e Serena

“Com’era Pago?”, è questa la domanda che Sossio rivolge ai suoi coinquilini, durante una chiacchierata in giardino. Una domanda alla quale i ragazzi rispondono in modo differente. Se per Patrick Pago era abbastanza ‘freezato’ nella Casa, Paola spiega che, prima dell’entrata della Enardu, il cantante era un personaggio molto centrale nelle dinamiche del gioco: ” Era fortissimo. Mezza casa gli andava dietro, poi da quando è entrata lei si è distaccato”. Anche Antonella esprime la sua: “A me piaceva da pazzi Pago”, e Paolo aggiunge: “Io con lui ho legato tantissimo. È un buono, una bella persona”. È a questo punto che Sossio spiega come, da casa, la percezione sia stata diversa: “No da casa è croce!”. La Elia sembra contrariata: “Ma da casa siete cattivi, che male c’è se un uomo è innamorato di una donna e perdonarla!”. Ma Sossio spiega come, molto spesso, da casa arrivi una percezione della realtà abbastanza diversa, anche per via del montaggio delle clip. Infine, Sossio fa riferimento a un episodio in particolare: “Ricordate quando Pago prese i fischi dal pubblico? Che c’era stata quella discussione con Serena?“. Ebbene, mentre per Antonella Elia quello di Pago era stato un gesto di protezione verso la sua donna, Sossio spiega che da casa il cantante è apparso come uno ‘zerbino’: “Così è arrivato a tutti, è così”.

Insomma, per Sossio l’idea che molti ragazzi hanno di Pago non corrisponde a quella di gran parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip. E voi, cosa ne pensate di Pago? Siete d’accordo con la visione di Sossio?