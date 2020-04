Ne La Casa di Carta Nairobi è interpretata dall’attrice Alba Flores: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attrice spagnola.

La Casa di Carta è una delle serie televisive più famose del momento: la trama accattivante ha attirato l’attenzione dell’intero pubblico Netflix, affezionato ormai alla ‘Banda del Professore’. I protagonisti sono molteplici, uno di questi è Nairobi: spacciatrice e falsaria, è stata scelta dal Professore per le sue grandi capacità, per il suo temperamento. Ma chi si nasconde dietro Nairobi? La risposta è Alba Flores, l’attrice figlia di un musicista e compositore spagnolo e di una produttrice teatrale. Ecco tutto quello che c’è da sapere su lei!

La Casa di Carta, chi è Nairobi: età, carriera e curiosità su Alba Flores

Alba Flores è l’attrice che interpreta Nairobi nella famosa serie tv La Casa di Carta. L’attrice è nata a Madrid il 27 ottobre del 1986 dal musicista Antonio Flores ed Ana Villa, una produttrice teatrale. Alba a soli 13 anni cominciò a studiare recitazione con una formazione secondaria in pianoforte: nel 2005 ha fatto il suo primo debutto cinematografico con El Calentito, nel 2006 ha partecipato ad un episodio di El Comisario. A partire dal 2013 è entrata a far parte del cast di Il tempo del coraggio e dell’amore, serie ambientata in Spagna e nei protettorati del Marocco, in seguito alla guerra civile spagnola. Oltre a La Casa di Carta, Alba Flores è uno dei personaggi di un’altra famosa serie Netflix, Vis a Vis – Il prezzo del riscatto: interpreta Saray Vargas, una gitana che si trova in carcere per omicidio.

Sulla sua vita privata, Alba è molto riservata. Soffrì molto quando nel ’95 morì il papà di overdose, e quando a scuola è stata vittima di bullismo, come dichiarò in un’intervista l’attrice stessa. Sui social è molto attiva, la maggior parte dei suoi post promuovono i suoi lavori. Si mostra spesso con la sua compagna d’avventure e collega, Ursula Corberò, la Tokyo ne La Casa di Carta. Eccole qui insieme: