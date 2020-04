Uno dei personaggi de La Casa di Carta 3 e 4 è Palermo: sapete chi è l’attore che lo interpreta? Vi sveliamo tutto su Rodrigo de la Serna.

Ne La Casa di Carta 3 subentra nel cast il personaggio di Palermo: è lui ideatore della rapina alla Banca di Spagna insieme al Professore e Berlino. Diventerà così il capo dell’operazione all’interno della Banca: un personaggio controverso, egocentrico e ferito dal passato, oltre ad essere un geniale ingegnere. Chi si nasconde dietro il personaggio che interpreta Palermo? Vi sveliamo subito tutto quello che c’è da sapere su Rodrigo De La Serna!

La Casa di Carta, chi è Palermo: età, vita privata ed il premio vinto in Argentina di Rodrigo de la Serna

Rodrigo de la Serna è l’attore che interpreta Palermo ne La Casa di Carta, la serie Netflix. Nato a Buenos Aires il 18 aprile del 1976, è noto per aver interpretato Papa Francesco nel film biografico Chiamatemi Francesco – il Papa della gente. Nel 2004 l’argentino ha vinto il Silver Condor al miglior attore ed all’Independent Spirit Awards per la miglior performance di debutto per il film ‘I diari della motocicletta’. Per lo stesso film è stato candidato anche per il BAFTA al miglior attore non protagonista. Il de la Serna ha interpretato anche in molte serie televisive argentine come Okupas, Sol Negro, Vulnerables.

Rodrigo de la Serna ha avuto una relazione dal 1999 al 2010 con Erica Rivas, l’attrice, con la quale ha avuto una bimba, Miranda, nata nel 2000. Dal 2012 al 2016 l’attore che interpreta Palermo è stato fidanzato con l’attrice Pilar Gamboa, conosciuta sul set di Tiempos Compulsivos. Dal 2017 è impegnato con Ludmila Romero: nel 2019 è nata Olivia, seconda figlia per l’attore. Sul suo canale Instagram, Rodrigo non è molto attivo: spesso promuove i suoi lavori.