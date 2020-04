Marianne Faithfull in ospedale: è risultata positiva al Coronavirus

Marianne Faithfull è risultata positiva al Coronavirus: la cantante icona degli anni ’60 è ricoverata in ospedale.

Le vittime di Coronavirus continuano ad aumentare purtroppo: una cura definitiva non è stata ancora trovata e per questo motivo risulta difficile debellare questa terribile epidemia che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Dall’ANSA è arrivata questa mattina la notizia che una famosa icona degli anni ’60, cantante ed attrice, è risultata positiva al Covid-19 ed ora risulta essere ricoverata in ospedale a Londra. Parliamo di Marianne Faithfull, protagonista insieme a Mick Jagger, di cui fu compagna, degli anni della Swinging London. A rendere nota la notizia è il suo manager: per fortuna la cantante britannica è stabile e risponde alle cure.

Marianne è stata una delle icone degli anni ’60: è nata il 29 dicembre del 1946 ed è stata protagonista degli anni brillanti della Swinging London insieme a Mick Jagger, di cui fu compagna. E’ stata autrice insieme ai membri dei Rolling Stones di successi come As Tears Go By e Sister Morphine. La 73enne ha partecipato anche al cast di un film, Una storia americana, e di Lucifer Rising. Nel 1967 al Festival di Sanremo si è esibita con il brano C’è chi spera in coppia con Riki Maiocchi. Dopo un periodo di oblio seguito alla fine della relazione con Mick Jagger e caratterizzato da una vita irrequieta e da storie di droga, Marianne Faithfull tornò al successo con l’album Broken English: parliamo del 1979. Dalla fine degli anni ’70 è diventata una diva espressionista ed una star del cinema. Dopo sono seguiti lavori ottimi con musicisti noti. In occasione del Women’s World Award del 2009, a Vienna, le è stato conferito il World Lifetime Achievement Award.

L’artista americana d’avanguardia Penny Arcade, amica della cantante, ha scritto su Facebook che Marianne era stata in ospedale martedì, dopo l’inizio di una tosse mentre era in quarantena: è stata ricoverata in ospedale a Londra dopo esser risultata positiva al Coronavirus. Auguriamo alla cantante britannica una pronta e completa guarigione. Scrive così il tweet di Republic Media: