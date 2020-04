Amici 19, Nicolai ritorna su Instagram dopo la finale: ‘La maggior parte della gente non ha capito chi sono’

Dopo la finale di Amici 19, anche il ballerino Nicolai è ritornato sul suo canale social ufficiale: ecco il messaggio che ha scritto per i suoi fan.

Sono trascorsi soltanto un paio di giorni da quando è stata eletta la vincitrice di Amici 19. Dopo un percorso all’interno della scuola di Canale 5 durato all’incirca sei mesi, Gaia Gozzi ne è uscita da trionfatrice. È proprio per questo motivo che, appena riappropriatosi dei loro dispositivi cellulari, ciascun ragazzo è ritornato sul suo canale social ufficiale per ringraziare tutti i loro sostenitori e, soprattutto, per descrivere il loro percorso all’interno del talent. Lo ha fatto, ad esempio, Giulia Molino, la terza classificata. O, come raccontato in un nostro recente articolo, dalla stessa trionfatrice di questa diciannovesima edizione. Ma non solo. Perché anche Nicolai, il ballerino ucraino, ha voluto esprimere le sue prime parole suo suo profilo Instagram ufficiale dopo la finale.

Nicolai scrive su Instagram dopo la finale di Amici 19: il messaggio

È stato uno dei talenti di Amici 19 che più ha catturato l’attenzione, Nicolai. Non soltanto per la sua infinita bravura e professionalità, ma anche il suo forte carattere. In diverse occasioni, infatti, il ballerino ucraino ha mostrato ampiamente di non sapere affatto nascondersi dietro ad un dito. Impossibile, infatti, dimenticare gli accesi litigi con Javier, terminati con una tregua e una bellissima promessa, o quelli con Timor Steffens. È proprio per questo motivo che, da come testimoniato da queste sue recenti parole social, non tutto il pubblico è riuscito a capire esattamente il suo essere. Ed è proprio a loro che, a pochi giorni dalla finale, Nicolai ha voluto dedicare un messaggio sul suo canale social ufficiale. Dopo essere stato il primo eliminato dell’ultima puntata, il ballerino è ritornato su Instagram ed ha voluto ringraziare, com’è giusto che sia, tutti coloro che l’hanno sostenuto in questo lungo percorso, a Maria De Filippi che gli ha dato la possibilità di vivere questa fantastica esperienza e a coloro che hanno creduto in lui. Ma non solo. Scopriamo insieme cos’altro ha detto.

Dopo aver ringraziato, quindi, tutti coloro che gli hanno dato la possibilità di vivere questa fantastica esperienza ad Amici 19, Nicolai ha voluto rivolgere diverse parole a coloro che, invece, non lo hanno affatto sostenuto. ‘Mi dispiace che la maggior parte delle persone non ha capito davvero chi sono’, dice il ballerino ucraino. Continuando a dire che conquistare la finale per lui non è affatto una cosa da poco.

Il battibecco tra la De Filippi e la Celentano

Dopo aver appreso della sua eliminazione ad Amici 19, Nicolai ha tenuto a ringraziare in diretta televisiva tutti i professori e Giuliano Peparini. È proprio in questo momento, dopo il congedo speciale da parte di tutta la commissione, che la padrona di casa ha ‘bacchettato’ Alessandra Celentano e Timor Steffens per non essersi alzati anche loro per salutare il ballerino ucraino.