Piero Chiambretti, le prime parole dopo il grave lutto: “Le mamme non dovrebbero morire mai”, ecco cosa ha detto il conduttore, che ha perso la madre a causa del Coronavirus.

Piero Chiambretti è un conduttore amatissimo dal pubblico e in questo periodo non sta vivendo certo un momento facile. Risultato positivo al Coronavirus qualche settimana fa insieme a sua mamma Felicita, pochi giorni fa ha annunciato la sua guarigione, ma ha perso sua madre, che non è riuscita a sconfiggere il virus. La donna aveva 83 anni ed era ricoverata all’ospedale Mauriziano di Torino insieme al figlio, che è stato dimesso qualche giorno fa. Tantissimi i messaggi di cordoglio ricevuti dal conduttore da parte di colleghi, amici e fan, che hanno cercato di fargli sentire tutta la loro vicinanza in un momento davvero triste. Poco fa Chiambretti si è fatto vivo sul suo profilo Instagram con un post che ha ricordato sua madre: ecco le parole da brividi del conduttore.

Piero Chiambretti, il post da brividi dopo il grave lutto: “Le mamme non dovrebbero morire mai”, ecco le sue parole

Piero Chiambretti non ha parlato molto sui social in questo periodo, anche perché è stato ricoverato diversi giorni all’ospedale Mauriziano di Torino dopo aver contratto il Coronavirus. Il conduttore pochi giorni fa ha pubblicato su Instagram una foto accanto ai medici che lo hanno curato e salvato in ospedale, ringraziandoli pubblicamente. Ora, invece, ha parlato per la prima volta del grave lutto che lo ha colpito, ovvero la perdita di sua mamma Felicita, che non è riuscita a sconfiggere il Covid-19 ed è morta lo scorso 21 marzo. Il conduttore aveva pubblicato su Instagram il necrologio della madre mentre era ancora ricoverato in ospedale, ma oggi ha pubblicato le sue prime parole dopo questa terribile perdita.

Chiambretti ha condiviso con i suoi followers una foto del passato, in cui appare sorridente insieme alla madre, accompagnandola con una malinconica ed emozionante didascalia: “Le mamme non dovrebbero morire mai, perché danno la vita”. Poche parole, ma cariche di significato, che esprimono il dolore e la tristezza del conduttore in un momento difficile per tutta l’Italia, e non solo.

Il post pubblicato da Piero Chiambretti su Instagram ha ricevuto migliaia di like e tantissimi commenti da parte di fan, amici, colleghi e familiari, che hanno cercato di fargli sentire il loro abbraccio a distanza e tutto il loro affetto.