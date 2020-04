Sara Affi Fella parla della gravidanza: “Da quel giorno tutto è cambiato”, parole da brividi dell’ex tronista, che racconta di quando ha scoperto di essere incinta.

Sara Affi Fella è stata senza alcun dubbio una delle protagoniste più discusse della storia di Uomini e Donne, ma oggi ha finalmente trovato la serenità accanto al calciatore Francesco Fedato, con il quale convive già da qualche mese. I due sono felici e innamorati e lo dimostrano anche sui social. Ma non è tutto. Circa un mese fa, infatti, Sara ha annunciato di essere incinta. Una notizia meravigliosa, per la quale l’ex tronista e il suo fidanzato sono al settimo cielo. Sara, che spesso risponde alle domande dei suoi followers raccontando loro molto sulla sua vita, poco fa ha voluto condividere sul suo profilo Instagram un emozionante post, nel quale ha raccontato alcuni dettagli sulla sua gravidanza, in particolare sul giorno in cui ha scoperto di essere incinta, svelando tute le sue emozioni e quelle del suo compagno: ecco le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Sara Affi Fella, le emozioni della gravidanza: “Da quel giorno tutto è cambiato”, ecco le parole dell’ex tronista

Sara Affi Fella è sempre molto presente e attiva sui social, dove condivide molto della sua vita privata. Lei e il suo fidanzato, il calciatore Francesco Fedato, stanno trascorrendo insieme la quarantena, in attesa di una grande gioia, il loro bebè. Poco fa l’ex tronista ha condiviso con i suoi followers un post in cui racconta di quando ha scoperto di essere incinta, svelando tutte le sue emozioni di quel momento indimenticabile. Nel post c’è un video del test di gravidanza che lampeggia prima di dare la conferma positiva, e alla fine del video una foto della mano di Sara che mantiene il test positivo. Un bellissimo ricordo per l’ex tronista: “Da quel giorno tutto è cambiato. Decisi di fare il test dopo un piccolo ritardo e uscì il risultato che desideravamo”, ha scritto la Affi Fella, che ha affermato di essersi accorta subito di qualcosa dentro di lei. “Da quel giorno sono rinata, non sono mai stata così felice. C’eri solo tu nei nostri pensieri”, continua il post.

Le parole di Sara sono davvero da brividi: “Ti abbiamo voluto e tenuto con noi dal primo istante. Ora ti aspettiamo amore nostro” conclude l’ex tronista, che ha ricevuto migliaia di like e commenti pieno di affetto dopo questa sua dolcissima dedica.