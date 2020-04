Stefania Seimur è la fidanzata, presto moglie, di Vittorio Grigolo: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla splendida modella ucraina che ha stregato il cuore del famoso tenore.

E’ davvero impossibile resistere alla sua bellezza: Stefania Seimur con il suo charme, i suoi capelli lunghi ed il suo viso angelico ha conquistato tutti, ma ha stregato soprattutto il cuore del famoso tenore, Vittorio Grigolo. Non sono fidanzati da molto, ma tra i due c’è stato un immediato colpo di fulmine che ha gettato le basi per un sodalizio davvero unico e sereno. Nell’ultima puntata della seconda stagione di All Together Now, Grigolo, ospite della serata, ha sorpreso tutti ed anche la sua dolce metà inginocchiandosi e chiedendo ‘Mi vuoi sposare?‘. L’episodio ha fatto commuovere tutti! Ma conosciamo meglio Stefania: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla top model.

Vittorio Grigolo, chi è la fidanzata Stefania Seimur: carriera e la storia con l’ex calciatore

Stefania Seimur, 22 anni, di origine Ucraina, è la fidanzata del famoso tenore Vittorio Grigolo. Nonostante i 20 anni di differenza tra i due, l’amore è a cinque stelle e presto si sposeranno. La giovane è già stata al centro della cronaca rosa italiana per esser stata compagna di Marco Borriello, ex calciatore: la loro relazione è però durata pochi mesi. Poco dopo la rottura, è stata beccata a New York con Vittorio Grigolo.

La Seimur ha catturato l’attenzione di tutti a colpi di sfilate in passerella: salita poi nel programma Grand Hotel Chiambretti nel ruolo di ‘Dea Bendata’, ha continuato poi la sua strada nel mondo della moda. Stefania ha un’altra grande passione, quella per la danza: ha ballato per 14 anni. Arrivò in Italia con il desiderio di diventare famosa come ballerina, il suo percorso cambiò però direzione. Altra curiosità su lei è il suo esser diventata mamma molto giovane: a soli 17 anni ha avuto, da una precedente relazione, una meravigliosa bimba. Incanta tutti sui social, questo uno dei suoi ultimi post ‘bollenti’.

Il suo meraviglioso corpo è messo spesso in bella mostra sul suo canale social: mai in maniera volgare, le sue forme in bella vista lasciano sempre i fan senza parole. Lo scorso anno pubblicò anche un video in cui eseguiva un passo a due di tango con Pablo Valentin Moyano, ballerino e coreografo, che ha attirato l’attenzione di tutto il suo pubblico sul web.