Quando sarà la data di uscita di Suburra 3? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è Alessandro Borghi: cosa ha rivelato l’attore romano su Instagram.

È la domanda che, senza alcun dubbio, un po’ tutti vi starete ponendo. Dopo la messa in onda e il successo della quarta stagione de La Casa di Carta, quale sarà la data di uscita di Suburra 3? In questo periodo di quarantena, si sa, possono essere svolte numerose e svariate attività. Dal leggere interessanti libri, dedicarsi alla propria famiglia e scrivere. Fino a guardare serie televisive. È proprio per questo motivo che tutti i fan della famosa serie televisiva ambientata a Roma non vedono l’ora di poter assistere alla messa in onda della terza stagione. Ecco, ma quando avverrà? Fino a questo momento, non si sa ancora nulla. Perciò, pochissime ore fa, Alessandro Borghi, incalzato da insistenti domande dei suoi sostenitori, ha deciso di intervenire sul suo canale social ufficiale per spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio. Siete curiosi di saperlo anche voi? Ecco tutti i dettagli.

Suburra 3, quando è la data di uscita? La verità di Alessandro Borghi

Ammettiamolo: Suburra è una delle serie televisive originali di Netflix che, sin dal primo momento, ha riscosso un successo davvero spropositato. È proprio per questo motivo che, dopo due eccellenti stagioni, si attende con ansia Suburra 3. Ecco, ma a quando ci sarà la data di uscita? È questa, come dicevamo precedentemente, una di quelle domande che, in questi giorni di quarantena, tutti i fan della serie televisiva romana si stanno ponendo. E alla quale, purtroppo, non possiamo rispondervi. Non può farlo, badate bene, nemmeno Alessandro Borghi. Pochissime ore fa, il giovane attore romano, infatti, ha condiviso un video social in cui spiega esattamente cosa è successo alla messa in onda della serie televisiva. Che incalzato, evidentemente, da numerosi ed insistenti domande dei suoi sostenitori sulla data di uscita della serie televisiva, ha deciso di rispondere una volta per tutti pubblicamente.

‘Ragazzi, faccio un video per dirvi una cosa importantissima: io non so quando esce Suburra 3. Non lo sa nessuno. Non lo so io, non lo sa Giacomino, non lo sa Netflix e non lo sa nemmeno quello che fa tutti i palinsesti del pianeta. Quindi, per favore, smettete di chiedercelo. Buona quarantena’, queste le parole di Alessandro Borghi in questo breve video condiviso direttamente dalla sua abitazione. Insomma, le parole del giovane ed aitante attore romano sembrano essere davvero esplicative e, soprattutto, esaustive. Al momento, non si sa ancora nulla. In ogni caso, sarete i primi che avviseremo!