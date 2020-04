Vanessa Incontrada, il messaggio per gli italiani: “Questo sguardo è per voi”, il post su Instagram non passa inosservato.

Un messaggio da brividi, quello che Vanessa Incontrada ha voluto mandare agli italiani attraverso il suo profilo di Instagram. La conduttrice e attrice spagnola vive ormai in Italia da tantissimi anni ed è nella tv italiana che è diventata una vera e propria star. Fino a venerdì scorso, l’abbiamo vista in diretta al serale di Amici 19, dove è stata una dei giudici speciale del talent. Ma è anche attraverso i social che la Incontrada si tiene in contatto con i suoi fan. In particolare su Instagra, il social network più utilizzato dai personaggi noti. E, qualche ora fa, l’attrice ha dedicato alcune dolcissime parole agli italiani, proprio attraverso un post su Instagram. Guardiamolo insieme.

Vanessa Incontrada, il messaggio per gli italiani su Instagram: “Fiera di stare qui con voi”

Vanessa Incontrada è uno dei personaggi tv più amati dagli italiani. Un amore totalmente ricambiato. Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, l’attrice spagnola, reduce dall’esperienza nella giuria di Amici 19, ha voluto mandare un messaggio a tutti gli italiani. Un messaggio che non è passato inosservato: le parole della Incontrada toccano il cuore. Eccolo:

“Questo sguardo è per voi italiani. Forti, coraggiosi, umili e con grande dignità. Sono fiera di stare qui con voi”. Queste le parole che Vanessa dedica al nostro Paese, seguite dall’hashtag più diffuso di questo periodo “Andrà tutto bene”. Il post non passa inosservato: una pioggia di likes e commenti ha invaso lo scatto della Incontrada, che si conferma una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!