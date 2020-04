Antonella Elia, spunta la foto dal passato: il cambiamento è vistoso

Spunta una foto di Antonella Elia dal passato, il cambiamento della concorrente del Grande Fratello Vip è vistoso: ecco il reperto

Antonella Elia è uno dei personaggi più chiacchierati della televisione italiana. La showgirl ha esordito negli anni novanta come valletta di Corrado nel programma La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio. Il successo, però, arriva accanto a Paolo Bonolis in Bulli e Pupe e accanto a Mike Bongiorno ne La ruota della fortuna. Dopo un periodo di stop dalla televisione, negli anni duemila lega il suo nome ai reality show. Partecipa all’Isola dei famosi prima nel 2004, divenendo protagonista di uno scontro fisico con Aida Yespica, e poi nel 2012, quando riuscirà a vincere il reality show. Negli ultimi anni ha partecipato anche a Pechino Express e a Tale e Quale Show. Quest’anno fa parte del cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip e se dovesse superare il televoto settimanale sarebbe una delle finaliste del programma. Anche in questa edizione è stata protagonista di litigi abbastanza accesi, di cui uno scontro fisico con Valeria Marini.

Antonella Elia, spunta la foto dal passato: il cambiamento

La Elia, oltre ad essere un personaggio molto discusso, è sempre stata un’icona di bellezza. La sua bravura insieme alla sua eleganza e al suo fascino conquistarono prima Corrado e poi Mike Bongiorno. Una bellezza che in questi anni non sembra assolutamente sfigurata. La Elia ha resistito alle intemperie del tempo, superando prove fisiche che non ne hanno cambiato l’aspetto. Adesso spunta fuori dal passato una foto risalente al 2004 quando la Elia, dopo aver partecipato al reality show de L’Isola dei Famosi, figurava nel cast di Buona Domenica, programma condotto da Maurizio Costanzo. L’immagine presa dall’archivio mostra il cambiamento radicale della Elia: la showgirl, innanzitutto, appare con un’altra tinta di capelli e soprattutto un’altra lunghezza di capelli. Se oggi ha un taglio corto con i capelli biondi, nel 2004 aveva i capelli lunghi fino alle spalle e di colore scuro. Il fisico appare sicuramente più tonico e manca qualche ruga sul viso. Quindici anni, senza dubbio, sono molti. Il sorriso, invece, sembra lo stesso, anche se nella casa più spiata d’Italia siamo abituati a vederla spesso triste e malinconica.

Riguardo alla vita sentimentale, invece, dal 2004 ad oggi la Elia ha attraversato due storie d’amore: la prima con Fabiano Petricone, durata dal 2013 al 2018, mentre la seconda con Pietro Delle Piane, attuale fidanzato. La storia con Pietro ha fatto molto discutere all’interno della casa: l’uomo, infatti, è stato accusato di aver tradito la sua donna con la sorella di Asia Argento. Le accuse, però, si sono rivelate infondate.