Ascolti tv domenica 5 aprile 2020: Rai Uno vince la serata, bene anche ‘Live – Non è la D’Urso’, ecco tutti i dati Auditel nel dettaglio.

La serata di domenica 5 aprile 2020 è stata caratterizzata dallo ‘scontro’, in termini di ascolti, tra le due reti più importanti del palinsesto televisivo, Rai Uno e Canale 5, che si sono date battaglia a colpi di share. Su Rai Uno l’ultima puntata di ‘Bella da morire’, la fiction interpretata da Cristiana Capotondi, che ha registrato un grandissimo successo in termini di ascolti, confermando il trend anche nell’ultimo appuntamento. Su canale 5, invece, ‘Live – Non è la D’urso’, talk di informazione e intrattenimento condotto da Barbara D’Urso, che ha regalato ancora una volta qualche ora di svago al suo pubblico. Ieri, ad esempio, dopo un ampio spazio dedicato all’emergenza Coronavirus, c’è stato come sempre anche un momento incentrato sullo spettacolo e in particolare sul Grande Fratello Vip, con le testimonianze delle ultime due eliminate, Teresanna e Licia Nunez, in vista della finale di mercoledì sera. Ma chi ha vinto la serata in termini di ascolti? Scopriamolo insieme con i dati Auditel.

Ascolti tv domenica 5 aprile 2020: vince Rai Uno, bene anche ‘Live – Non è la D’urso’

Domenica 5 aprile 2020 è andata in onda l’ultima puntata di ‘Bella da morire’, fiction di Rai Uno con Cristiana Capotondi, che ha confermato il successo delle serate precedenti. Oltre 5 milioni e 800mila spettatori hanno visto il finale dello sceneggiato, con uno share del 20.5%. La Rai, dunque, ha vinto la serata, anche se i risultati ottenuti da ‘Live – Non è la D’urso’ su canale 5, sono altrettanto positivi. 11.1% di share e circa 2 milioni e 500mila gli spettatori che hanno scelto il talk condotto da Barbara D’Urso. Rai Due invece ha proposto ‘Che Tempo Che Fa’, appuntamento settimanale con Fabio Fazio e i suoi ospiti, che è stato seguito da circa 2 milioni e mezzo di telespettatori e ha raggiunto uno share del 9.3%. Circa 2 milioni e 400mila spettatori, invece per il film di Italia Uno, ‘Un’impresa da Dio’, che ha ottenuto l’8.1% di share.

Il film di Rai Tre ‘Borg Mc Enroe’ è stato visto invece da poco più di 1 milione di persone, con uno share del 3.5%. Rete 4, invece, ha proposto ‘The Next Three Days’, che è stato seguito da 912mila spettatori, con il 3.4% di share. La7, infine, con ‘Non è l’Arena’, ha ottenuto il 5.8% di share, con circa 1 milione e 800mila spettatori.