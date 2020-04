Uno dei personaggi nuovi de La Casa di Carta, subentrato nella terza stagione, è Bogotà: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attore che lo interpreta, Hovik Keuchkerian.

E’ subentrato nella terza stagione: nella ‘Banda del Professore’ si è aggiunto Bogotà, prima di entrare nella Banca di Spagna. Il Professore, interpretato da Alvaro Morte, lo ha scelto per le sue abilità nel saldare, perfetto per entrare nella stanza che contiene l’oro. Un aspetto duro e rude, ma così sensibile: si innamora infatti di Nairobi nella quarta stagione. Ma chi si nasconde dietro la barba e la tuta rossa di Bogotà? L’attore si chiama Hovik Keuchkerian: ecco tutto quello che c’è da sapere su lui.

La Casa di Carta, chi è Bogotà: età ed il passato da pugile di Hovik Keuchkerian

Hovik Keuchkerian è l’attore che interpreta Bogotà nella serie tv Netflix, La Casa di carta. Ha origini libanesi: nato a Beirut il 14 novembre 1972, è alto un 1,91 cm. Il portale Facsider fa sapere che suo papà è armeno mentre la mamma spagnola: si trasferirono ad Alpedrete, in Spagna, a causa della guerra civile in Libano. Hovik ha lavorato come cameriere nel bar di famiglia e nel 1995, dopo essersi trasferito a Madrid, si aprì una palestra: nel ’96 è stato vincitore di kick boxing, di boxe amatoriale nella categoria di pesi massimi e nel ’99 è diventato professionista. Fu proclamato campione di boxe nel 2003. Ma com’è arrivato a fare l’attore? Nel 2010 ha registrato un monologo per il canale di intrattenimento Paramount Comedy: è entrato nel mondo della commedia per poi entrare a far pare del cast della serie Hispania. Ha collaborato nella stessa fiction con Raquel Perez, con cui collabora ancora oggi. Sono tanti i film a cui ha preso parte: “4 latas”, “L’uomo che uccise Don Chisciotte”, “Reevolution” e tanti altri. Sulla sua vita privata non si sa nulla al momento: Hovik è molto riservato ed il suo profilo Instagram è quasi inutilizzato. Questo un suo post quando faceva il pugile: