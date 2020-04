In alcune delle sue recenti Instagram Stories, Caterina Balivo ha svelato tutti i dettagli della sua quarantena: ecco le sue parole.

È cambiato poco o nulla per Caterina Balivo in questa quarantena. Nonostante non possa andare quotidianamente negli studi televisivi per il suo Vieni da Me, insieme a suo marito Guido Maria Brera, la conduttrice campana ha voluto ideare una nuova rubrica per tutto il suo amato pubblico social. ‘My next book’, questo è il titolo del nuovo progetto della Balivo e del suo consorte, mira ad intervistare autori di libri, non letti dalla conduttrice, tramite costanti e quotidiane dirette social. Ovviamente, non solo. Perché come ogni donna in questo periodo, anche Caterina è più che super impegnata con le faccende domestiche. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, ha voluto svelare tutti i dettagli della sua classica giornata. Anzi, per dirla meglio, della mattinata di ieri. Che, come definita dalla diretta interessata, è stata ‘allucinante’. Ecco cosa ha confessato.

Caterina Balivo, i dettagli della sua quarantena raccontati su Instagram

‘È stata una mattinata allucinante’, ha esordito Caterina Balivo in queste sue recenti Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale. Perché come tutte le donne, nonostante non vada a lavoro tutti i giorni, anche le classiche giornate della conduttrice in questa lunga quarantena sono sempre impegnative. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, per questo nuovo progetto lavorativo al quale, insieme a suo marito, si sta dedicando, ma anche per tutte le faccende domestiche che svolge costantemente e quotidianamente in casa. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, la napoletana si è lasciata andare ad uno sfogo con le sue ‘amiche’ social. Non perdendo affatto occasione di raccontare tutti i dettagli di questa giornata.

‘Sto facendo finta di stare ancora sotto la doccia, perché non li sopporto più’, inizia Caterina Balivo il suo racconto. Certo, l’amore che la conduttrice campana prova nei confronti di suo marito e dei suoi piccoli bambini è davvero incredibile, ma un momento di stanchezza è più che comprensibile. Per questo motivo continua: ‘È veramente dura’. Ma non solo. Perché, nell’Instagram Stories, la colonna portante di Vieni da Me ha continuato a dire che è stata una mattina allucinante. E che, al momento della registrazione dei video social, doveva ancora preparare il pranzo e mettere la tavola.

Il momento di commozione a Vieni da Me

Prima delle sospensione definitiva di Vieni da Me per l’emergenza Coronavirus, Caterina Balivo è stata protagonista di un vero e proprio momento di commozione in diretta televisiva. Dopo un messaggio di Papa Francesco, la napoletana non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime.