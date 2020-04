Chi è Elena Sofia Ricci, l’attrice regina delle fiction all’Italiana: scopriamo insieme la sua età, la carriera e qual è il suo vero nome

Elena Sofia Ricci è tra le artiste più amate e apprezzate della panorama televisivo e cinematografico italiano, vincitrice di numerosissimi premi ha iniziato la sua carriera da giovanissima, complice anche l’influenza ricevuta dai genitori. Tra i primi film si ricorda quello con Pupi Avati che le fece vincere un Golden Globe come migliore attrice rivelazione. Adesso andiamo a scoprire insieme qualcosa in più sulla sua età la carriera e la vita privata.

Chi è Elena Sofia Ricci: età, carriera e qual è il vero nome dell’attrice

Elena Sofia Ricci nasce a Firenze il 29 marzo del 1962 suo padre Paolo era uno storico mentre sua madre Elena Ricci Poccetto una scenografa, nipote della architetto Leonardo Ricci, ha una sorella divenuta famosa nel campo della danza, Elisa. Elena nasce Barucchieri, solo più avanti desidera di utilizzare il cognome della madre Ricci. La sua carriera inizia da giovanissima con il film ‘Impiegati’ di Pupi Avati che le fa vincere il Golden Globe come migliore attrice rivelazione. Dal 2004 prende parte alla serie TV ‘Orgoglio’ trasmessa da Rai 1, vi parteciperà fino alla terza ed ultima stagione. Il vero successo arriva nel 2006 con la fiction ‘I Cesaroni’, trasmessa da Canale 5, qui interpreta il ruolo di Lucia Liguori al fianco di Claudio Amendola. Nel 2006 prende parte anche la fiction ‘Giovanni Falcone l’uomo che sfidò cosa nostra’, nel quale interpreta Francesca Morvillo moglie del magistrato Falcone. Nel 1987 è al cinema con ‘Io e mia sorella’ di Carlo Verdone con cui vince il Nastro D’Argento il David di Donatello e il Ciak d’oro come migliore interprete non protagonista. Recita anche in ‘Poi ne parliamo lunedì’ che le farà vincere ancora una volta il Ciak d’oro e il David di Donatello come miglior attrice protagonista. Nel 2009 prende parte al film ‘Ex’ e l’anno successivo è nuovamente al cinema con ‘Genitori e Figli – agitare bene prima dell’uso’ con la quale viene candidata nuovamente al Ciak d’oro e al premio kinèo diamanti al cinema. In seguito riceverà la candidatura al David di Donatello per la sua interpretazione magistrale in ‘Mine Vaganti’ di Ferzan Ozpetek, vincendo nuovamente il Ciak d’oro e Nastro d’Argento e viene nuovamente candidata al premio Kinèo. Molto amica di Renato Zero è stata protagonista di alcuni suoi videoclip e in questi anni è stata spesso testimonial della campagna per la promozione della diagnosi precoce del tumore alla mammella. Dal 2011 recita il ruolo di suor Angela nella serie tv ‘Che Dio ci aiuti’, che nel corso degli anni ha riscosso un enorme successo. Nel 2014 prende parte alle riprese della fiction Romeo e Giulietta con Alessandra Mastronardi e nello stesso anno è sul piccolo schermo con un’altra fiction ‘Le due leggi’.

Nel 2014 è di nuovo al cinema con Ferzan Ozpetek stavolta in ‘Allacciate le cinture’ al fianco di Kasia Smutniak, la sua interpretazione le fa vincere il premio Kinèo – diamanti al cinema alla mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2018 partecipa al film biografico di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi nel ruolo di Veronica Lario per la quale vince il Nastro d’Argento e il David di Donatello. Tra poco la vedremo nuovamente sul piccolo schermo con ‘Vivi e lascia vivere‘. Per quanto riguarda la sua vita privata Elena nel 1996 ha avuto una figlia, Emma, nata dalla relazione con Pino Quartullo, dal 2001 è sposata con Stefano Mainetti da cui ha avuto un’altra figlia di nome Maria.