Chiara Ferragni mostra il suo primo tatuaggio ai followers di Instagram: “Fatto quando avevo 17 anni”; il post non è passato inosservato.

Di influencer, nel mondo social, ce ne sono davvero a milioni. Ma, tra le italiani, è lei la numero uno in assoluto. Parliamo di Chiara Ferragni, la biondissima moglie del rapper Fedez, che partendo da un piccolo blog ha creato un vero e proprio impero digitale. Sui social, Chiara ama condividere i momenti più salienti delle sue giornate. Scatti e video di lavoro, quindi, ma anche attivi privati e di vita quotidiana. E, qualche ora fa, la Ferragni ha voluto mostrare ai numerosissimi followers che la seguono sul profilo Instagram uno scatto di qualche anno fa. La foto è stata immortalata nel 2016, quando l’influencer si trovava in Puglia. Nell’immagine, Chiara si trova di spalle e l’attenzione di tutti è catturata da un piccolo tatuaggio che la Ferragni ha dietro la nuca. Lo sapevate che quello è proprio il primo tatuaggio fatto da Chiara nella sua vita? Ve lo mostriamo subito!

Chiara Ferragni mostra il suo primo tatuaggio ai fan di Instagram: “Chi lo ricorda?”

“Chi ricorda che questo è stato il mio primo tatuaggio in assoluto, fatto quando avevo 17 anni?”. È questa la domanda che Chiara Ferragni pone ai suoi fan, nella didascalia dell’ultimo post pubblicato su Instagram. Un post ‘nostalgico’, in cui l’influencer esprime la mancanza dei pomeriggi estivi, trascorsi in spiaggia. Nel farlo, Chiara pubblica una foto risalente all’estate del 2016, in Puglia. Una foto in cui in bella vista c’è un piccolo tatuaggio, proprio il primo che la Ferragni ha fatto nella sua vita. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Guardatelo con i vostri occhi:

Ebbene si, il primo tatuaggio che Chiara ha fatto, all’età di 17 anni, è un piccolo fiocchetto dietro la nuca. I fan più attenti lo avevano notato, ma c’è chi, tra i commenti, ammette di non essere a conoscenza del piccolo ‘segreto’ della influencer. E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ della bellissima Chiara? Non ve ne pentirete!