Coronavirus, la fidanzata di Daniele Rugani a Live: ‘Sono ancora positiva’, il racconto

Coronavirus, la fidanzata di Daniele Rugani è intervenuta durante la diretta di domenica 5 Aprile di Live-Non è la D’Urso per parlare della sua salute.

Si è conclusa una nuova settimana, la prima di questo mese di Aprile e, come consueto, Barbara D’Urso è stata al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento di Live. Appuntamento che, per dover di cronaca, è stato interamente dedicato al Coronavirus. Non soltanto, infatti, ci sono stati i collegamenti con i sindaci di Roma e di Napoli, con i governatori della Calabria e della Lombardi, ma si sono date anche importante novità riguardo al vaccino sottoforma di cerotto che, stando a quanto dichiarato dal ricercatore Andrea Gambotto, potrebbe iniziare ad essere sperimentato entro due e tre mesi. Ma non soltanto. L’emergenza Covid-19 è una lotta che stiamo combattendo tutti. Anche i personaggi pubblici. Per questo motivo, in diretta televisiva, si sono collegate Fiordaliso e la fidanzata di Daniele Rugani, calciatore della Juventus. Due donne che, come raccontato da noi, hanno vissuto sulla proprio pelle la positività al virus cinese.

Coronavirus, la fidanzata di Daniele Rugani a Live: come sta adesso

In piena emergenza Coronavirus, Daniele Rugani è stato il primo calciatore della Serie A ad essere risultato positivo al Covid-19. Tramite un annuncio condiviso sulle sue pagine ufficiale, il giocatore della Juventus ha annunciato il suo contagio dal virus cinese. E, dopo qualche giorno, lo ha fatto anche la sua fidanzata Michela Persico. È proprio per questo motivo che, dopo la settimana scorsa, la giovane modella è intervenuta nuovamente in diretta a Live-non è la D’Urso per parlare delle sue attuali condizioni di salute. Sin dal primo momento, la giovane Persico aveva dichiarato di stare bene. Adesso, invece, come sta? Da quanto dichiarato dalla diretta interessa nella trasmissione della conduttrice campana, Michele si è sottoposta nuovamente ad un tampone, ma è risultata ancora positiva. Ebbene si. Nonostante siano passati 20 giorni e, soprattutto, lei stia bene, la giovane è ancora positiva al Coronavirus.

Stessa ed identica situazione per Alessandro Politi, la iena di Italia Uno che il 7 Marzo scorso ha scoperto di essere stato contagiato dal Coronavirus. Da quel momento sono trascorsi quasi 30 giorni eppure, come raccontato dal diretto interessato in un recente video, è risultato ancora positivo al virus cinese dopo ben due tamponi.

Le preoccupazioni di Michela per la gravidanza

Michela Persico è incinta. Ebbene si. In concomitanza con l’annuncio della sua positività, la giovane modella ha annunciato anche di essere incinta del suo primo figlio. Una notizia davvero splendida, quindi. Ma che, in questo momento così drammatico, le porta ad avere tanta paura.

