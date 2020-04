Coronavirus, le parole di Fabio Fazio: “La difficoltà più grande è non avere la famiglia con me”, ecco il post sulla pagina Instagram ufficiale di ‘Che Tempo Che fa’.

Fabio Fazio è uno dei conduttori che sta continuando a lavorare sodo in questo periodo di emergenza Coronavirus. Se da un lato, infatti, il palinsesto televisivo è stato stravolto e molti programmi sono stati sospesi in questo momento di grande difficoltà, alcune trasmissioni continuano ad andare in onda, dedicandosi soprattutto all’informazione sulla situazione attuale. Uno di questi è senza dubbio ‘Che Tempo Che Fa’, che va in onda ogni domenica sera su Rai Due, con una formula ovviamente diversa da quella originaria. In studio Fabio Fazio con pochi tecnici, senza pubblico. Il conduttore intervista i suoi ospiti in collegamento da casa propria, fatta eccezione di qualcuno che riesce a raggiungerlo in studio, sempre con le dovute distanze di sicurezza. Medici, virologi, infettivologi, sono questi di solito gli ospiti del programma, intervallati anche da qualche momento di intrattenimento con personaggi dello spettacolo. Fazio, dunque, è a Milano in questo periodo di quarantena e ha detto delle commoventi parole su come sta vivendo questa situazione lontano dalla famiglia, che invece si trova in Liguria: ecco le sue parole pubblicate sul profilo Instagram di ‘Che Tempo Che Fa’.

Coronavirus, Fabio Fazio: “La difficoltà più grande è non avere la famiglia con me”, ecco le parole del conduttore

Fabio Fazio sta vivendo questo periodo di quarantena a Milano, impegnato con la messa in onda settimanale di ‘Che Tempo Che Fa’, uno dei programmi che non è stato sospeso e che terrà compagnia al pubblico anche nel giorno di Pasqua. Il conduttore è molto dispiaciuto di stare lontano dalla famiglia, che invece vive in Liguria, e le sue parole, pubblicate sulla pagina Instagram ufficiale di ‘Che tempo Che Fa’, fanno riflettere. “La difficoltà più grande, ovviamente, è non avere la famiglia con me”, dice Fazio, “ma non ho capito se posso tornare a casa, non sono riuscito a interpretare le disposizioni”. Il conduttore afferma di aver deciso, dunque, di rimanere a Milano da solo, il che non è facile, ma niente rispetto a chi sta soffrendo. “Per fortuna stiamo tutti bene. Speriamo di essere utili a chi ci guarda”, ha detto ancora Fabio.

Le parole di Fazio terminano poi con un invito: “Cerchiamo di tenere duro e approfittare di questa situazione per ascoltare noi stessi”. Siete d’accordo con la sua riflessione?