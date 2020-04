Coronavirus, il comico Roberto Malandrino sui social: “Ce l’ho fatta”

Il comico Roberto Malandrino è fuori pericolo: l’annuncio con un post su Facebook che rassicura i fan dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Roberto Malandrino, del famoso duo comico Malandrino e Veronica è fuori pericolo. Dopo essere risultato positivo al Coronavirus, lui stesso ha postato alcune ore fa un lungo post sui canali social in cui racconta di essere finalmente fuori pericolo. A riportare la notizia del suo post è stato Fanpage che ha raccontato anche di come si andata la degenza del comico bolognese. L’uomo era stato ricoverato proprio per Covid-19 e dopo diversi giorni di silenzio arriva la buona notizia: Roberto è ancora in ospedale, ma pare essere finalmente fuori pericolo.

Roberto Malandrino: “Non so come sarebbe finita”

Roberto Malandrino ha spiegato che ora si trova all’ospedale Sant’Orsola con una brutta polmonite per colpa del Coronavirus e racconta anche di aver avuto molta paura nonostante ora sia finalmente fuori pericolo e in via di guarigione. “Ragazzi devo dire che se non fossi capitato qui a bologna al sant’Orsola, non so come sarebbe finita”. Roberto ringrazia poi tutti gli operatori sanitari che lo hanno aiutato e curato facendo un grande plauso alla loro organizzazione armonica nonostante il caos intorno: “Mi hanno davvero tirato fuori per i capelli loro. Davvero, credetemi, la sanità pubblica qui a Bologna almeno è veramente qualcosa di straordinario”.

I ringraziamenti del comico Malandrino e Veronica ai medici e ia fan

Roberto Malandrino continua così i ringraziamenti per tutti coloro che lo hanno sostenuto e gli hanno dimostrato affetto in un momento di grande difficoltà. “Adoro invece sempre più, coloro che con entusiasmo ci hanno davvero aiutato in questo terribile momento, probabilmente grati per le belle serate che abbiamo fatto trascorrere loro” continua Malandrino che chiosa con un bel messaggio di speranza: “Non vedo l’ora di tornare in pista, se me lo permetteranno. Ci vorrà un po’ di tempo ma intanto questa lezione di affetto che mi avete tributato me la tengo stretta stretta”.

Come ha contratto il Coronavirus Roberto Malandrino?

La notizia del contagio di Roberto Malandrino era circolata ormai diversi giorni fa sul Corriere, edizione di Bologna. Il giornale aveva infatti informato che la storica metà del duo comico con Paolo Maria Veronica aveva contratto il coronavirus. Proprio Veronica aveva dato la notizia scrivendo che Roberto Malandrino era ricoverato in ospedale. Si suppone poi che il comico si sia contagiato in Piemonte, ma chiaramente non vi sono certezze a riguardo. I medici hanno comunque ricostruito tutti i percorsi fatti dal comico per la catena epidemiologica.