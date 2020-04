Coronavirus, in arrivo il vaccino sottoforma di cerotto: ‘Speriamo di iniziare la sperimentazione nel giro di due o tre mesi’

Coronavirus, è in arrivo un vaccino sottoforma di cerotto: le parole del ricercatore in una clip trasmessa a Live-non è la D’Urso.

Nuova puntata di Live-Non è la D’Urso e, perciò, nuove ed importanti rivelazioni sul Coronavirus. Oltre che i collegamenti con i sindaci di Milano e Napoli, con i governatori della Calabria, della Puglia e della Lombardia, la padrona di casa ha mandato in onda una clip di Andrea Gambotto, ricercatore dell’università di Pittsburg che starebbe studiando un vaccino per il Covid-19 sottoforma di cerotto.

Coronavirus, in arrivo il vaccino sottoforma di cerotto: parla il ricercatore

‘Il vaccino funziona attraverso questa proteina che il virus usa per entrare nelle cellule. Quindi, il vaccino è una porzione del virus che noi studiamo in laboratorio, queste le parole di Andrea Gambotto, ricercatore dell’università di Pittusburg, spiegate in questa clip mandata in onda da Live-Non è la D’Urso. Il vaccino per il Coronavirus, che dovrebbe essere a forma di cerotto, dovrebbe iniziare ad essere sperimentato nel giro di due o tre mesi.