Damiano Carrara torna su Food Network con il suo programma Fuori Menù: come funziona il gioco e che ruolo ha Damiano?

La televisione in questi giorni di quarantena per via della pandemia di Coronavirus sta giocando un ruolo molto importante. Se da una parte infatti aiuta le persone a rimanere informate, dall’altra sta svolgendo il compito di intrattenere e svagare le persone. In quest’ottica quindi il 9 aprile su Food Network arriva Fuori Menù un programma con protagonista Damiano Carrara, lo chef pasticcere che abbiamo imparato ad amare in programmi come Cake Star o Bake Off.

Come funziona Fuori Menù, il nuovo programma di Damiano Carrara

Fuori Menù non è un programma nuovo, siamo ormai alla sesta edizione, ma sta per tornare in onda su Food Network con grandi modifiche. Il programma con protagonista Damiano Carrara infatti funzionerà così. In un ristorante troveremo una brigata di chef amatoriali che serviranno un parterre di ospiti che giudicheranno la loro esperienza con un voto da 0 a 10. Intervistato da TvBlog, Damiano Carrara ha raccontato che svolgerà un po’ tutte le mansioni di una cucina, dal cuoco al cameriere, passando anche per l’accoglienza clienti. I concorrenti del programma sono cuochi amatoriali che non hanno mai fatto un’esperienza del genere, si tratta anche di amici o familiari: uno sta in sala e un in cucina e insieme per la prima volta cercano di gestire un ristorante. Chiaramente i concorrenti devono preparare un menù da 5 portate con 2 ore di tempo e, come ha svelato Damiano, quasi nessuno è riuscito a raggiungere l’obiettivo.

Quando lo vedremo in tv?

L’appuntamento con Fuori Menù è previsto per ogni giovedì alle 21 su Food Network. Damiano ha spiegato che Fuori Menù è un ottimo modo per distrarsi dall’ondata di informazioni legate al Coronavirus che ogni giorno inonda la televisione: bisogna staccare, ha dichiarato Damiano, o qui si impazzisce. ha chiosato.