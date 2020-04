The Facchinettis, la serie tv di Francesco e Wilma Facchinetti arriva in tv

La serie televisiva su dplay plus The Facchinettis con Francesco Facchinetti e la moglie Wilma come protagonisti.

Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma saranno protagonisti di una nuova serie televisiva in esclusiva su dPlay. In un momento difficile come quello che sta attraversando l’Italia e il mondo intero oggi, per via del Coronavirus, riuscire a strappare un sorriso alle persone chiuse in casa diventa una mission molto importante. Così i palinsesti tv sono cambiati e allo stesso tempo anche se l’informazione si sta facendo più forte e precisa, c’è anche ampio spazio per l’intrattenimento.

The Facchinettis, di cosa parla la serie?

È in un contesto come questo che si fa largo la nuova serie targata dplay plus che racconta in modo ironico e divertente le avventure della famiglia Facchinetti. The Facchinettis, è questo il nome del programma anche se, a oggi, non sappiamo molto di più. Francesco Facchinetti da tempo aveva proposto di fare una nuova serie basata proprio sugli episodi più divertenti della sua vita familiare e ora pare che tutto sia diventato realtà. Tempo addietro, come aveva dichiarato lui stesso, all’idea si erano interessati da Netflix, ma ora sembra proprio che tutto sia nelle mani di dplay plus, ossia del portale streaming nella sezione però a pagamento.

Quando uscirà la serie di Francesco Facchinetti

Sulla data di uscita della serie TheFacchinettis, non sappiamo molto, anzi. Dal promo che sta girando in televisione in questi giorni ci viene detto solo “prossimamente”. Anche Francesco Facchinetti stesso in questo periodo sta parlando di tutt’altro. Il figlio di Roby Facchinetti dei Pooh, infatti, si sta dedicando anima e corpo all’emergenza Coronavirus e, in uno degli ultimi post, ha parlato duramente del bisogno della distribuzione di mascherine alla popolazione italiana per difendersi da questa pandemia.

Protagonisti e anticipazioni

Su chi saranno i protagonisti possiamo dirvi quasi con assoluta certezze che il cuore pulsante della serie The Facchinettis, saranno loro, Francesco e la moglie Wilma. Del resto ogni volta che pubblicano piccoli spezzoni della loro vita privata riescono sempre a strappare un sorriso ai fan e al pubblico che, come dicevamo in apertura, ne hanno veramente bisogno.