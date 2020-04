Federica Panicucci racconta la sua giornata in quarantena con il compagno Marco Bacini: “Questi siamo noi”, ecco cosa ha detto la conduttrice nel suo post su Instagram.

Tutti la conoscono come una delle conduttrici più belle e apprezzate della tv. Stiamo parlando di Federica Panicucci, ‘padrona di casa’ di Mattino 5, che da qualche settimana ha abbandonato il suo programma, almeno temporaneamente, per lasciarlo nelle mani del collega Francesco Vecchi. Il motivo è semplice. Mattino 5 si è trasformato in una trasmissione completamente dedicata all’informazione sull’emergenza Coronavirus, per cui Federica tornerà al timone quando lo show verrà riportato alla sua formula originaria. In questo periodo, dunque, il pubblico deve fare a meno della bellezza, del sorriso e dell’eleganza della Panicucci, che però intanto allieta e tiene compagnia ai suoi fan attraverso i social. Sul suo profilo Instagram da quasi 970mila followers, Federica aggiorna infatti i suoi seguaci su quello che fa e su come sta vivendo la giornata in questo periodo di ‘reclusione’. Poco fa, ad esempio, ha condiviso uno scatto accompagnato da una lunga didascalia, nella quale racconta una sua giornata con il compagno MArco Bacini e i suoi due figli: “Questi siamo noi”, scrive la Panicucci. Scopriamo insieme le sue parole!

Federica Panicucci racconta la sua giornata in quarantena con la famiglia: “Questi siamo noi”, ecco le sue parole

Federica Panicucci è sempre molto attiva sui social e condivide con i followers tante incantevoli foto che mostrano tutta la sua bellezza, o anche molti momenti di lavoro. Il profilo Instagram della conduttrice, insomma, viene aggiornato quotidianamente, soprattutto in questo periodo in cui lei, come tutti gli italiani, è in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. Spesso, infatti, Federica pubblica post in cui invita la gente a non uscire, o in cui cerca di dare un messaggio di speranza al suo pubblico. Poco fa, invece, ha condiviso una foto in cui è insieme al suo compagno Marco Bacini. I due sono seduti su un divanetto in terrazza, abbracciati e sorridenti. Nella didascalia dello scatto, la Panicucci ha raccontato quel momento, svelando anche come ha trascorso la giornata con Marco e i suoi figli, Sofia e Mattia. “Questi siamo noi, in quarantena come tutti”, ha scritto la conduttrice, spiegando che nel corso della giornata lei e sua figlia hanno fatto una crostata, poi tutti hanno giocato Monopoly e hanno montato, con fatica, un mobiletto comprato on line.

“Ma soprattutto siamo stati insieme ed è quello che conta di più”, ha concluso la Panicucci, che con il suo racconto ha sicuramente regalato un sorriso a tutti i suoi affezionatissimi fan.