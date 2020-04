A pochi giorni dalla sua vittoria ad Amici 19, Gaia Gozzi ha espresso delle parole da brividi per la padrona di casa Maria De Filippi.

Seppure giovanissima, Gaia Gozzi ha le idee molto chiare su quello che vuole fare del suo futuro. Lo ha dimostrato qualche anno fa. Quando, davvero piccolissima, ha partecipato ad X-Factor entrando nel cuore del suo coach Fedez. E lo ha continuato a dimostrato proprio recentemente. Quando, una volta entrata nella scuola di Amici 19, la cantante emiliana ne è uscita da vincitrice. Un successo e una vittoria più che meritata, c’è da ammetterlo. Sin dal primo momento, la giovane diciannovenne ha saputo ampiamente dimostrare le sue potenzialità e, soprattutto, il suo talento. Non è un caso, infatti, che i suoi due singoli musicali stanno ottenendo un successo davvero spropositato. Tuttavia, in una recente intervista per Fanpage, l’ex cantante di Amici non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare a delle parole davvero incredibili per Maria De Filippi, la ‘padrona’ di casa. Ecco cosa ha dichiarato.

Gaia Gozzi dopo la vittoria ad Amici 19, le parole su Maria De Filippi

In un ultimo messaggio social, Nicolai ha voluto esprimere delle bellissime parole per Maria De Filippi. Oltre che a ringraziare a tutti coloro che, in questi mesi, hanno creduto in lui, il ballerino ucraino non ha potuto fare a meno che ringraziare anche colei che gli ha permesso di vivere quest’esperienza che è stata Amici 19. E lo ha fatto anche Gaia Gozzi. Che, in una recente intervista per Fanpage, si è lasciata andare a delle parole davvero speciali per la padrona di casa. ‘Maria De Filippi mi ha tutelata e protetta’, dice la giovane cantante emiliana ricordando di quando, in diretta televisiva, la conduttrice ha tenuto a sottolineare il primo incontro che, diversi anni fa, le due donne hanno avuto. ‘La prima volta che l’ho incontrata, avevo delle canzoni non centrate’, dice l’emiliana ricordando quel momento.

Sono trascorsi alcuni anni dal primo incontro con Maria De Filippi che non andò a buon fine, eppure Gaia non può fare altro che ricordare questo momento come una protezione nei confronti di Maria De Filippi nei suoi confronti. ‘Mi ha incoraggiato a continuare’, racconta Gaia a Fanpage.