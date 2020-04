Gf Vip, gavettone finito male: brutta caduta, Antonella Elia batte la testa

Paura nella casa del Grande Fratello VIP per la caduta di Antonella Elia durante uno scherzo con Sossio Aruta. Cosa è successo e come sta ora.

Si è temuto il peggio per Antonella Elia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La donna infatti è caduta e ha battuto violentemente la testa per colpa di uno scherzo bonario dell’altro concorrente Sossio Aruta. Durante infatti una corsa in casa dopo dei gavettoni i due sono scivolati a terra, ma Antonella Elia è rimasta sdraiata dolorante per aver colpito il pavimento con la testa in modo piuttosto violento.

Sossio e Antonella: lo scherzo finito male

Sossio è solito fare sempre degli scherzi agli altri concorrenti, anche per tenere alto il morale in questi ultimi giorni di gara. Quello di oggi però non è andato per il meglio e Antonella Elia ha rischiato di farsi male veramente. Inseguita infatti da Sossio, la donna è scivolata e la regia ha cambiato subito inquadratura per permettere a chi di dovere di verificare le sue condizioni. Antonella Elia infatti è scivolata e ha battuto violentemente la testa a terra. La donna è stata così accompagnata in magazzino ed è stata visitata dal medico. Pare però che fortunatamente tutto sia andato per il meglio. Nella sfortuna della scivolata infatti pare che la Elia non dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli medici.

La dinamica della caduta di Antonella Elia

La dinamica della caduta è piuttosto chiara. Sossio e Antonella stavano facendo una banale guerra di gavettoni. Antonella prima ha lanciato un palloncino pieno di farina e formaggio su Sossio, il quale, divertito, ha risposto con una secchiata d’acqua addosso alla Elia. I due sono entrambi scivolati però sull’acqua a terra mentre si rincorrevano. Se Sossio si è alzato subito, Antonella invece è rimasta a terra dolorante. Il medico è così intervenuto prontamente e la concorrente è stata visitata subito nel magazzino e pare che non dovrà lasciare la casa. Tuttavia il medico la visiterà nuovamente nelle prossime ore per accertarsi che sia tutto ok. A dire che tutto andava bene è stata la Elia stessa che rientrando in casa ha detto ai ragazzi che stava bene, ma che nelle prossime ore farà altri controlli sempre nella casa.

La finale del Grande Fratello VIP

Insomma, si avvicina una finale del GF VIP piena di tensione. Mercoledì 8 aprile scopriremo infatti chi tra Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e Antonella Elia sarà il finalista e si aggiungerà così agli altri concorrenti già di diritto in finale ossia Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Sossio Aruta e Aristide Malnati.