Ignazio Moser sta trascorrendo questa quarantena in Trento con suo padre Francesco e la sua fidanzata Cecilia: ecco cosa ha dichiarato a Storie Italiane.

È trascorso quasi un mese quando Ignazio Moser giunto in Trento con suo padre Francesco e la sua fidanzata Cecilia è rimasto ‘bloccato’ qui a causa dell’emergenza Coronavirus. Era inizio Marzo, quindi, quando il primo decreto del Governo imponeva il divieto assoluto di spostamenti da una parte all’altra. Ed è per questo motivo che, ancora adesso, la famiglia Moser è ancora qui. La loro quarantena, c’è da dirlo, sta procedendo davvero alla grande. Tra lavoro in campagna, pasti squisiti cucinati dall’argentina e passeggiate tra il verde, la coppia si sta godendo appieno questi giorni di ‘reclusione’ forzata. Anche se, come raccontato dal diretto interessato a Storie Italiane lunedì 6 Aprile, suo padre lo sta facendo lavorare davvero parecchio nei campi. E Cecilia, invece? Ecco cosa ha dichiarato il giovane Moser ad Eleonora Daniele in diretta televisiva.

Ignazio Moser, quarantena con papà Francesco e Cecilia: come procede

Ospiti della puntata odierna di Storie Italiane, Ignazio Moser e suo padre Francesco hanno raccontato come sta procedendo la loro quarantena a Trento, presso la loro azienda che produce vino. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso che è molto contento di trascorrere questo periodo con suo padre. Anche perché, con Cecilia, è abituato a viaggiare e, quindi, ha poco tempo a disposizione per la sua famiglia. Certo, Moser senior gli stanno dando filo da torcere in campagna, ma Ignazio è davvero contento. Cecilia, invece, come trascorre le sue giornate? Più volte, l’abbiamo vista mentre si scatena su Tik Tok oppure quando si accinge a tagliare la legna. Ma come svolgono le sue giornate? Ecco. A tal proposito, il giovane Moser ha espresso delle parole davvero speciali per la sua compagna.

Ad Eleonora Daniele, Ignazio ha raccontato di tutte le faccende domestiche che, in questo periodo quarantena, la sua Cecilia sta facendo per lui e per suo padre. ‘È la nostra massaia’, dice il giovane in diretta televisiva.