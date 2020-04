Javier Rojas, le prime parole dopo Amici 19: “Ho sbagliato tante volte”

View this post on Instagram

Ho sbagliato tante volte, e ce ne saranno alcune altre, in questo ultimo periodo della mia vita ho imparato che gli errori ti fanno crescere, che non siamo perfetti e che dobbiamo sempre ascoltare, ascoltare a tutti, negativi e positivi. Ho imparato che nella vita a volte vinci e a volte perdi, ma non puoi arrenderti e lasciare tutto così, non puoi mollare, no puoi andartene, devi restare e lavorare ancora di più. Amici ha stato un libro di valori per me, libro pieno di momenti bruti ma anche di momenti bellissimi, momenti speciali, un libro pieno di emozioni, un viaggio dove hai la opportunità di lavorare e la opportunità conoscere a tante persone belle dentro e fuori dal programma, persone belle che ti aiutano e ti spingono ogni giorno. Amici un gran viaggio dove puoi scoprirti, dove puoi mostrarti chi sei a te stesso, e a milioni di persone!! Voglio ringraziare tantissimo a Maria e tutta la produzione di @amiciufficiale per la opportunità di poter mostrare a tanta gente chi sono io, grazie per la attenzione diaria, per il bel tratto, per la pazienza, per portare avanti la danza, la musica, e il talento di giovani chi hanno voglia de imparare e hanno un sogno!! Voglio ringraziare a @timorworld @veronicapeparini @alessandra.celentano @albertomontesso @nataliatitovaofficial @umbertusss @alessiolapadula @iamsimonenolasco @boccialorella @federica_panzeri @tmongram @albertodelprete11 @muller_andreas @elenadamario @virginiatomarchio @niettadalmini @frankysaracino Germana e Tony, Vi voglio bene!! Grazie a tutti i ballerini professionisti e maestri, raga siete tutti tutti belli, una famiglia, gente umile e talentosa, ho imparato tanto con voi, grazie per tutto l’aiuto e per la bella energia sempre in sala e sul palco!! Vi voglio bene!! ❤️🤟🏻 Grazie @alessandra.celentano pper i consigli, grazie per difendermi e aver creduto in me sempre, grazie da vero Maestra!! 🙏❤️@giulianopeparini Grazie, grazie per tutto, per i Quadri bellissimi e la tua danza, sei un genio, sei un perfezionista, gran persona, gran artista, tutto lo che fa e qualcosa di bello, grazie per farmi vivere tante emozioni, E farmi sognare, a me e a tutte le persone che guardano a casa!! Muchas gracias!!