La casa di carta, Nairobi in lacrime: il saluto commovente

Alba Flores, Nairobi ne “La casa di carta”, lascia il set in lacrime: ecco il saluto commovente dell’attrice nell’ultimo giorno di riprese

Venerdì 3 aprile è uscita la quarta stagione de La casa di carta, serie televisiva spagnola prodotta da Netflix. I fan l’hanno divorata in pochissime ore, ma in questo articolo cercheremo di non spoilerare. Non possiamo però omettere dal racconto la morte di Nairobi, personaggio interpretato da Alba Flores. Per tutti coloro che non hanno ancora visto la quarta stagione della serie televisiva, non sarà stato di certo facile evitare la fuga di notizie riguardanti la morte del componente della banda. Così come non è stato facile per gli amanti de La casa de papel superare la sua morte. La mulatta, com’è stata soprannominata da Gandia, era uno dei personaggi più amati della serie televisiva.

La casa di carta: il saluto di Nairobi in lacrime

Nella quinta stagione de La casa de papel, che quasi sicuramente sarà girata, non ci sarà Alba Flores. Il suo personaggio è stato ammazzato nella quarta stagione della serie televisiva. Alba è una delle attrici più amate e deve il suo successo proprio alla serie tv prodotta da Netflix. L’attrice è stata protagonista anche in altre serie televisive, come “Vis a vis” o “Cuentame como paso“, ma le quattro stagioni de La casa de papel le hanno consegnato un successo abnorme. Netflix ha deciso di produrre anche uno speciale, intitolato “La casa di carta – Il fenomeno“, in cui vi è l’ultimo saluto dell’attrice nata a Madrid. Alba Flores ha salutato il set in lacrime, dichiarando: “Non vi dimenticherò mai. Qui sono cresciuta come attrice e come persona. Vi devo tutto“. L’attrice poi ha aggiunto: “Adesso ho bisogno di riposare“, alludendo al fatto di non avere progetti in cantiere. I fan della serie televisiva spagnola, però, spingono per avere uno spin off dedicato al personaggio. La pratica degli spin off si è molto diffusa negli ultimi anni e potrebbe coinvolgere anche La casa de papel. Al momento, però, dovrebbe esserci in cantiere solo la produzione della quinta stagione della serie televisiva. Se il prossimo capitolo dovesse essere l’ultimo, la produzione potrebbe pensare di mettere in cantiere uno spin off dedicato ad uno dei personaggi e ovviamente in cima alla lista ci sarebbe quello interpretato da Alba Flores.

La storia di Nairobi è molto particolare: nota falsaria da quando aveva 13 anni e spacciatrice, ha un figlio non riconosciuto di nome Axel a cui vorrebbe donare tutto il denaro ottenuto. Ha un carattere forte, ottimista, deciso e determinato.