Milly Carlucci, splendida novità in arrivo: l’annuncio sui social della conduttrice Rai è arrivato poco fa: ecco di cosa si tratta.

Tra le tante trasmissioni sospese a causa dell’emergenza Coronavirus, c’è anche Ballando con le stelle. L’amatissimo show del sabato sera di Milly Carlucci sarebbe dovuto partire a fine marzo. Al suo posto, la Rai ha deciso di mandare in onda le repliche di Viva Rai Play, il programma di Fiorello trasmesso qualche mese fa solo sulla piattaforma della Rai. Ma, in attesa di scoprire quando i nuovi protagonisti di Ballando con le stelle potranno scendere in pista, Milly Carlucci ha appena dato una buona notizia ai fan della trasmissione. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, la conduttrice ha annunciato che, a partire da martedì 7 aprile, partirà un nuovo programma dal titolo “Io resto a casa show”. Il tutto, ovviamente, sul web, nello specifico su Instagram e Youtube. I protagonisti dello show parteciperanno in diretta dalle proprie case, sfidandosi con tanto di giuria. Una bellissima novità, che ha fatto impazzire i followers della Carlucci. In cosa consiste il nuovo show? Ve lo sveliamo subito!

Milly Carlucci, splendida novità in arrivo: sui social arriva Io resto a Casa Show

“Un gruppo di celebrità ha accettato il nostro invito e ogni martedì e venerdì alle ore 14.00 vi terremo compagnia alle ore 14.00 su Instagram e Youtube con Io resto a casa Show”. È con queste parole che Milly Carlucci annuncia l’inizio di un nuovo show. Uno show che partirà domani pomeriggio, e andrà in onda sul web per due giorni a settimana. Nella didascalia con cui accompagna il suo post, Milly propone ai suoi fan di passare una mezz’ora scacciapensieri insieme per tirarsi su il morale. Nel video pubblicato su Instagram. la conduttrice dà qualche informazioni sul programma: “Si esibiranno in una serie di sfide semplicissime, che si possono fare davanti allo schermo del computer, ognuno nella propria stanzetta. Ad aprire le danze saranno due protagonisti della famiglia di Ballando Con le Stelle, Paolo Belli e Simone Di Pasquale, sotto gli occhi di una severissima giuria che è Fabio Canino. ”

Una bellissima novità, quella annunciata dalla Carlucci, che al termine del video ricorda a tutti l’importanza di restare a casa e di donare per aiutare la Protezione Civile nella durissima lotta al Coronavirus. Il post di Milly è stato invaso dai likes e i commenti dei fan, entusiasti per l’inizio del nuovo show. E voi, lo seguirete?