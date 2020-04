Patrick Ray Pugliese, com’era 10 anni fa: spunta la foto

Com’era Patrick Ray Pugliese dieci anni fa? Spunta una foto dal passato: il concorrente del Grande Fratello Vip 4, è sicuramente cambiato

Patrick Ray Pugliese è divenuto famoso per aver partecipato a ben tre edizioni del Grande Fratello. L’uomo, nato a Teheran, in Iran, ha partecipato alla quarta edizione del reality show, giungendo in finale. Ci ha riprovato poi nella dodicesima edizione del reality show, arrivando anche lì fino alla fine. Ed infine, la sua terza volta è stata quest’anno nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Pugliese, nel caso dovesse superare il televoto nella prossima puntata del reality show, potrebbe stabilire un personale record: arrivare per ben tre volte in finale nel reality show più longevo della televisione italiana. Il record sembra essere alla portata del gieffino, dato che Pugliese è uno dei favoriti per la vittoria finale.

Patrick Ray Pugliese, com’era 10 anni fa: la foto

Dal 2004 ad oggi n’è passata di acqua sotto i punti. Patrick, grazie alla partecipazione alla quarta edizione del reality show, ha assunto una grande notorietà, che gli ha consentito di entrare nel cast di molti programmi, come Buona Domenica, Striscia la Notizia, Le Iene e Pomeriggio Cinque nelle vesti di inviato. Nella dodicesima edizione del reality show, invece, ha trovato l’amore: Pugliese si è fidanzato con Martina Pascutti, altra concorrente del reality, dalla cui relazione è nato Leone Pugliese, primogenito della coppia. La storia d’amore con Martina poi è tramontata. Nella quarta edizione del GF VIP invece, entrato all’inizio come highlander insieme ad altri tre ex gieffini, è arrivato sino alla fine, confermandosi un veterano del reality show. Pugliese adesso concorre per la vittoria finale insieme ad altri gieffini. Per tutti coloro che fossero curiosi di sapere com’era Patrick dieci anni fa, dall’archivio spunta una foto in cui possiamo vedere com’è cambiato il gieffino.

Il cambiamento è stato senza dubbio sostanziale: Patrick, innanzitutto, appare più magro rispetto ad adesso. Il gieffino nella casa ha più volte confessato di essere fuori allenamento e di aver messo qualche chilo rispetto alle precedenti edizioni del reality show. Anche i capelli però nella foto appaiono più scusi rispetto ad adesso. Ed infine sembra che anche lo stile sia cambiato: nella foto il gieffino appare più ‘classico’, mentre adesso siamo abituati a vederlo in tenuta sportiva nella casa più spiata d’Italia. Sicuramente, però, il cambiamento che ha stravolto la vita di Pugliese in questi dieci anni è stata la nascita del piccolo Leone. Il gieffino ne parla spesso all’interno della casa e di recente ha ricevuto anche una bellissima sorpresa.